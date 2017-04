Baldassi pidió consejos a Angeloz (si obedece, eludirá interna PRO)

Por Alejandro Moreno

En su corta carrera política, Héctor Baldassi ya reúne varias denominaciones: diputado nacional, candidato a la reelección y fantasma del macrismo para la Gobernación 2019. Ayer, con esos títulos bajo el brazo visitó al ex gobernador radical Eduardo Angeloz, quien lo recibió en su departamento de la avenida Hipólito Yrigoyen. Baldassi quería consejos.

El macrista venía pidiendo una reunión con Angeloz desde fines del año pasado, sin suerte. Las agendas de ambos no coincidían hasta que, ayer, antes del almuerzo en la Fundación Mediterránea, pudieron encontrarse. En una silla, se sentó el tres veces gobernador desde la restauración democrática de 1983; un cabal exponente de la política tradicional, muy menoscabada pero más seria que la de hoy. En la otra, uno de los productos más taquilleros de la nueva política, que ha logrado ocupar, incluso el espacio electoral de Luis Juez con un humor más ingenuo que corrosivo (por ahora, no hay muchos atributos para reconocer).

Baldassi no es el primer dirigente no radical con aspiraciones electoralistas que pasa a visitar a Angeloz. Desde izquierdistas hasta peronistas y, según se autoflagelan dirigentes de la Línea Córdoba, sólo algunos radicales, buscan recomendaciones para avanzar en la carrera política.

Baldassi comenzó contándole a Angeloz que no le preocupa demasiado la cuestión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) que es hoy motivo de tirantez entre los referentes de la UCR y del PRO; o para ser más precisos, entre mestristas y macristas, porque éstos cuentan con el apoyo de aguadistas y negristas, por ejemplo.

Los macristas amagan, o amenazan, con PASO mixtas, lo que significa que podrían incorporar a sus listas a dirigentes radicales. Así, además, estarían enfrentando a Baldassi con Diego Mestre, lo cual pondría en riesgo la estabilidad política del intendente Ramón Mestre, que quedaría expuesto a una posible derrota a dos años de querer dar el salto provincial.

El ex árbitro mira las encuestas y siente que ahí radica su mayor capital político. Tiene razón, porque incluso en el PRO hay quienes lo rechazan. El PRO es un partido nuevo en Córdoba y -así como la UCR en sus orígenes tuvo un ala clerical y otra laica, y como el peronismo sufrió la lidia entre laboristas y radicales renovadores- experimenta la pelea entre los ex ucedeístas (como Javier Pretto y Soher El Sukaria) y los encuestados (como el propio Baldassi).

Angeloz escuchó a su contertulio decir que cuenta con la popularidad que le dio su pasado de soplapitos y que por eso trata de no involucrarse en las riñas partidarias, dedicando la mayor parte de su tiempo a recorrer barrios de la ciudad de Córdoba y pueblos del interior.

Al viejo radical, nada le puede sonar mejor para sus oídos. Angeloz, pese a sus 85 años, sigue militando siempre que las fuerzas se lo permiten y sin medir riesgos. Con su autopromoción militante, Baldassi se habrá ganado unos puntos en la consideración de su anfitrión.

El ex gobernador le aconsejó entonces a Baldassi que mantenga ese rumbo, para no dilapidar lo ganado. Después de todo, si las encuestas lo favorecen tanto, terminarán por ponerlo en la lista de candidatos a diputados nacionales.

Baldassi está seguro de que irá de número uno en una lista que, espera, surgirá de un acuerdo duro y agónico entre radicales y macristas. Por ello, busca sembrar aamistades dentro del partido que pondrá la estructura de la que carece el PRO (que sin embargo cuenta con otros recursos) en la campaña de agosto/octubre. Satisfecho con el encuentro, y antes de partir, pidió él mismo una foto con Angeloz, la que pronto subió a su cuenta de Twitter.

Con ese plan amistoso, en el Sheraton, donde fue el almuerzo de la Fundación Mediterránea, también compartió un café con Juan Carlos Gait, el referente de Unir y Cambiar, un nuevo espacio dentro de la Unión Cívica Radical que cuenta con dirigentes del corte generacional de los Ochenta/Noventa (los años de oro de la UCR). Gait le dijo a Baldassi que le resultaba sencillo hablar con alguien nuevo de la política, pero no con los desprendidos del tronco de la Ucedé de Germán Kammerath. La “coneja” dio una respuesta muy general y se marchó a almorzar y a escuchar análisis de la economía.