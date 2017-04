Reclamo de legisladores UCR a Frigerio por espacios de poder

Los legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical armaron un foro nacional que debutó con una reunión en el despacho del ministro del Interior, el macrista Rogelio Frigerio, donde manifestaron preocupaciones comunes y ya repetidas en otros escenarios: el protagonismo partidario en las decisiones y en el reparto de espacios de poder (fundamentalmente, los cargos en las delegaciones nacionales en el interior del país).

Casi un año y medio en el poder lleva la alianza entre el PRO y la UCR y todavía no se definió si se trata de una coalición parlamentaria o de gobierno.

La diferencia no es menor, ya que se trata de si la UCR sólo respalda en el Congreso o si corre con los beneficios y los costos de cogobernar.

El ministro Frigerio recibió el jueves a una delegación de legisladores provinciales de distintos distritos; se trata del Foro que de Legisladores y Concejales Radicales. Por Córdoba participó Orlando Arduh, quien lanzara la propuesta en el encuentro de Villa Giardino.

Frigerio escuchó de los legisladores de diversas provincias el reclamo por la subordinación de la UCR al PRO, lo que se manifiesta en la búsqueda de la Casa Rosada por estrechar las relaciones con los gobernadores peronistas y por la permanencia de kirchneristas en cargos clave de las delegaciones nacionales.

El cuadro es conocido para la provincia de Córdoba, aunque fue más enfático que nadie un legislador de Santiago del Estero, al que le incomodó que Mauricio Macri se reuniera con la gobernadora Claudia Zamora y no con los dirigentes del radicalismo provincial.

Casi todos los legisladores pueden contar experiencias similares. En el caso de la provincia de Córdoba, es notorio el vínculo de Macri con el gobernador peronista Juan Schiaretti.

Respecto a los cargos en las delegaciones nacionales, que los radicales quieren ocupar, Frigerio reconoció la situación, pasó la responsabilidad a otros funcionarios nacionales. Prometió que, a simple aviso de los legisladores provinciales, irá sobre el cargo de aquél que haga política para el kirchnerismo utilizando la silla nacional que hoy ocupa. Pareció poco.

El ministro, como lo harían luego otros funcionarios nacionales con los que se entrevistaron los legisladores en Buenos Aires, manifestó que la elección de octubre es clave para el gobierno de Cambiemos, por lo que pidió trabajo en las provincias.

La preocupación es que pueda repetirse una situación como la experimentada en Chaco, donde los aliados rompieron el acuerdo, llevando incluso el problema a los Tribunales.

Las listas

El armado de las listas de candidatos a diputados nacionales es difícil de concretar porque hay que compartir espacios, y así como los radiales no quieren reducir lo que ya tienen, tal como se acordó en Gualeguaychú 2015, los macristas creen que merecen expandirse, en razón de que el presidente es del PRO.