Mestre insiste con “jubilar” a Daniele de la mesa salarial

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Los adláteres del intendente Ramón Mestre aseguran que hoy será una jornada clave. Volverán a reunirse con la comisión salarial encabezada por el titular del Suoem, Rubén Daniele, para tratar de acordar la nueva pauta salarial del primer semestre.

El paro fijado para este martes por la conducción sindical parece no desesperar al Ejecutivo que, si bien mejoró levemente la oferta, parece determinado en evitar la reapertura de la mesa salarial en plena campaña electoral por las elecciones legislativas. Insistirán con la aplicación de los aumentos automáticos cuando el promedio de cinco índices inflacionarios lo habiliten.

¿Por qué Daniele se opone a un sistema que garantiza la transparencia en los futuros aumentos salariales?

La propuesta es ventajosa para el gremio municipal si se tiene en cuenta que el Ejecutivo no podrá retacear futuros incrementos, escudándose con el impacto de la recesión económica y las asociadas bajas en la recaudación impositiva. La medida oficial asoma como proteccionista del valor real del salario, una acción que no atenta contra las prioridades de toda agenda sindical.

En concreto, la aplicación de subas determinadas con calculadora -y ya no el resultado de discusiones privadas protagonizadas por Daniele y los negociadores mestristas de turno- implicarían pérdidas para el poder político sindical, aunque el Ejecutivo se vea obligado a dedicar mayores recursos salariales cuando el índice acordado lo imponga. Y, precisamente, el sindicalista cavila ante la potencial clausura de una instancia donde terminan discutiéndose otros asuntos que exceden la minuta estricta de la reunión; por ejemplo, horas extra, bonificaciones, contratados o la suspensión de medidas de gobiernos desaprobadas por el gremio.

Daniele tiene un año electoral por delante desde que comunicó a sus deudos que se postulará por 12ª vez para comandar al Suoem. Las paritarias son la excusa perfecta para habilitar la retención de servicios y mostrar su presunta fiereza como paladín del bolsillo del agente estatal. Mestre planea “jubilarlo” en la mesa de discusión salarial, como una suerte de revancha ante la negativa del caudillo gremial de retirarse al cumplir 65 años, este martes.

Las dudas sobre el sistema automático de aumentos sería la razón que demora la clausura de la paritaria actual. Desde el Ejecutivo no tienen otra duda porque, incluso, mejoraron levente la oferta.

Durante el fin de semana, los secretarios Daniel Arzani (General) y Hugo Romero (Finanzas) buscaron tentar a la comisión sindical con la siguiente propuesta: un incremento del 9% en abril; y otro más del 4,6% en junio. Sobre el 2,1% de incremento abonado en enero, aunque acordado en noviembre de 2016, también se partió la diferencia.

Cabe recordar que Daniele esperaba que ese último valor formase parte de la suba del año pasado para alcanzar una escalada total del 39%, idéntica a la obtenida por el Surrbac. Si el Ejecutivo imputaba el 2,1% de la discordia a la propuesta del ejercicio en curso, claramente, la venta del referente de los municipales se desinflaba.

Para evitar conflictos internos y mediar intereses, el Ejecutivo resolvió partir la inflación de enero (1,6%, según los registros) y cargar a cuenta el porcentaje en el segundo semestre. Esto es, la primera cuota del segundo semestre tendrá un adicional de 0,8%.

Las partes volverán a reunirse hoy por la mañana, aunque las declaraciones recientes del Intendente muestran que no hay un margen mayor. Espera que Daniele acepte y desactive la asamblea general de mañana.