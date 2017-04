Legislativas: universitarios buscan vidriera gratuita

La elección directa, que la UNC pondrá en práctica desde este año para ungir a su rector y decanos, producirá una reconfiguración de la relación entre los partidos políticos territoriales y la dirigencia universitaria.

En ese sentido, las elecciones legislativas de este año sería la prueba piloto de una nueva metodología: universitarios insertos en las listas territoriales, con el solo objetivo de ganar visibilidad hacia adentro de la UNC.

Candidatos testimoniales

Entre los dirigentes que ser candidatos por el Frente para la Victoria este año, se han sumado distintos referentes universitarios. El exrector Francisco Tamarit, el decano Diego Tatián y el sindicalista Pablo Carro son mencionados como posibles aspirantes a bancas legislativas. Sin embargo, sus intenciones al respecto no están del todo claras.

En el pasado, otros académicos hicieron el salto de la universidad a la política, como los exrectores Francisco Delich y Carolina Scotto. Más allá de los eventuales giros que dieron sus carreras, ambos apuntaban a hacer una carrera en la política territorial.

En el caso de la tríada actual de aspirantes, todos tendrían pretensiones pendientes en los claustros universitarios. Tamarit estaría pensando en sobreponerse a la derrota sufrida el año pasado, volviendo Rectorado con la elección directa.

Tatián, por su parte, concluye a mediados de año su segundo mandato al frente de Filosofía y Humanidades, sin posibilidades de ser reelecto hasta el 2020. El filósofo cree que puede erigirse como referente de los académicos K y pelear también por el Rectorado.

Carro, mientras tanto, pondría fin este año a su ciclo como titular de la Adiuc, cargo en el que ha permanecido por más de un período. Aunque sin restricciones legales para ser reelecto, el líder sindical estaría analizando el escenario de su Facultad (Comunicación), que elige decano en 2018.

Para ellos, la participación en los comicios legislativos sería una manera de lograr un más alto nivel de conocimiento hacia adentro de la UNC. A modo de vidriera, la campaña electoral podría ponerlos en exhibición como no lograrían desde sus cátedras.

En comparación, el padrón de la Casa de Trejo podría convertirse en el tercero más abultado de la provincia. Éste disputará el tercer puesto con el de Río Cuarto, sólo por detrás del padrón provincial y capitalino. Estas dimensiones son las que empujarían a los candidatos universitarios a buscar un trampolín mediático.

Sumado a ello, la reforma política que impulsó el rector Hugo Juri estableció estrictas limitaciones al uso de medios de comunicación para propaganda proselitista. Los candidatos a decano y rector tendrán prohibido contratar espacios en televisión, radios y medios impresos, complicando la instalación de figuras poco conocidas.

La metodología de lograr un mayor conocimiento a través de candidaturas testimoniales podría tener más asidero en el caso de estructuras partidarias más chicas, como el kirchnerismo y la izquierda. Para ellos, una figura universitaria podría levantar el perfil de la lista y contarían con lugares visibles no expectables que ceder.