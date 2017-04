La represión victimizada

Por Javier Boher

¿No le pasa, amigo lector, que algunos días se levanta con ganas de hacer la revolución? No una cualquiera, sino una revolución de las buenas, como las de antes, en donde con un par de tiros, algunas ejecuciones y un buen aparato de propaganda ya se garantizaba el camino al paraíso en la tierra para el pueblo. ¿No le pasa? Menos mal. Eso quiere decir que no me he equivocado con usted y que ya ha madurado.

Esta semana ha habido una guerra tóxica de semántica. Los que no agarramos muy bien el doble sentido de las palabras quedamos en medio del fuego cruzado entre los que hablan de represión, revolución y golpe de estado. En medio de esa ensalada hay algunos que sólo vemos violencia, pero quizás no entendemos bien lo que quiere el pueblo y necesitamos una vanguardia revolucionaria que nos explique bien qué significa cada cosa. Antes de arrancar le voy a presentar a otro más de los muchachos que habitualmente tengo a mano para incluir en estas columnas, mi amigo Max Weber (cuando lo lea pronuncie Veber, no Güeber, porque era alemán, no inglés). Este muchacho dijo muchas cosas interesantes, pero hoy vamos a robarle su definición de Estado. Muy a grandes rasgos, él decía que el Estado es la institución que posee el monopolio del uso legítimo de la violencia. Sería como decir que es la única institución a la que le reconocemos la capacidad de repartir palazos. Esto nos va a ser de utilidad para entender de qué hablamos.

Esta semana se armó fulera en Venezuela. La gente protesta contra el gobierno de Maduro, que ya amenazó con hacerse un autogolpe. Algunos pensaron que se iba a sacar a sí mismo del poder o que se iba a meter la traba solo, pero resultó ser que no. Lo que quiere es negar la voluntad del pueblo para poder defender a la revolución y, por lo tanto, al pueblo (sí, yo también creo que es ridículo). Cuesta entender que desconozca el resultado de las urnas, pero recordemos que un pájaro le dice qué es lo mejor para más o menos 30 millones de habitantes, y todos sabemos que los pájaros no se equivocan, especialmente cuando te cagan el auto recién lavado.

Acá en Argentina el oficialismo quiso armar una sesión de diputados para repudiar la violencia pero todas las ramas del peronismo, del progresismo y del trotskismo decidieron no dar quórum. Unos visionarios bárbaros para lo que se venía el fin de semana. Resulta que ellos no ven a un gobierno que se excede en el uso de la violencia (que deja de ser legítima cuando la gente te reclama en las calles que está podrida de no poder hacer cuatro comidas diarias) sino una defensa de la revolución que tanto bienestar le ha traído a la población (seguramente coincide conmigo en que limpiarse con papel higiénico es un gran lujo burgués). Todos sabemos que las revoluciones del siglo XX han sido exitosísimas en Cuba, Rusia, China o Corea del Norte, ¿por qué negarle esa posibilidad a la prácticamente única democracia latinoamericana que resistió los golpes de estado de los ´70?

Resulta que en Argentina muchos sectores de la política sostienen que es una operación de prensa que solo muestra la violencia (según ellos legítima) que ejerce el gobierno de Maduro sobre un montón de sediciosos dispuestos a tomar el poder. No dudan en defender a la violencia como forma de hacer política. Los mismos que hace un par de meses llamaban a conmemorar los quince años de la partida de De la Rúa y hablaban de Argentinazo hoy creen que el caso de Venezuela es distinto. La violencia mía es buena, la tuya es mala. Es como decir que está bien si el infiel soy yo, pero no si mi pareja lo es: se olvidan que en uno u otro caso, a alguno le tocan los cuernos.

Palos progresistas

El fin de semana Alicia Kirchner sacó a la policía a reprimir una manifestación en su contra y más de uno quedó en offside con sus declaraciones. Como si fuese un equipo de Menotti, la gobernadora de Santa Cruz tiró el achique y mandó a la policía a repartir palos. Todos sabemos que el verdadero represor es nuestro felino presidente, pero quedó claro que la cosa en la provincia patagónica se puso peluda. Los que hace una semana hablaban de la feroz represión contra los docentes en Buenos Aires no aparecen cuando los perdigones le dan a los docentes de Santa Cruz. Parece que en la escuela itinerante no tienen tele y no se enteraron, pero cuando alguien les avise seguro que se pronuncian en contra, paciencia.

Según parece, en la celestial tierra nestorista los jubilados atrincherados en la caja de jubilaciones, los judiciales que tomaron el Tribunal Superior de Justicia, los docentes en la calle y los médicos que hacen guardias mínimas también le hacen el juego a la derecha genocida. No dudaron en ir a acosar a la gobernadora a su residencia. Justo dio la casualidad que también estaba la expresi con su hija y su nieta. Por supuesto que publicó un video hablando de cómo ellas eran víctimas de la extorsión de los empleados, que inexplicablemente se quejan de cobrar el sueldo en minicuotas que no alcanzan ni para mandar a los chicos a que se compren un paquete de figus. Cuesta entender la manía de esta gente que no cobra su sueldo de quejarse al frente de la casa de la que se los debería pagar. Insaciables, a quién se le ocurre.

No hay que pasar por alto el papelón habitual del trotskismo cuando habla de represión. Según ellos, eso demuestra la alianza entre CFK y Mauricio, que ponen a su disposición el aparato represor del estado en contra de los trabajadores, no como en Venezuela, que se quejan los burgueses explotadores al servicio del Departamento de Estado norteamericano en alianza con el sionismo internacional y el FMI. Estos chicos parece que se intoxicaron con un pan relleno con mortadela, porque dicen eso defendiendo las ideas del tipo que organizó el ejército rojo, que se mandó al buche más o menos 20 millones de personas, de forma directa o indirecta.

Así vamos llegando al final, amigo lector. Ya sé que se armó un lío bárbaro entre lo legítimo, lo ilegítimo, Venezuela y Santa Cruz, pero es más fácil de lo que cree. Acá la cosa pasa por hacerse la víctima. La necesidad política del momento nos va a hacer decir si hubo brutal represión de la policía o si hubo una brutal amenaza o un desmedido ataque de “X” sector o corporación social contra el orden constitucional. Unos y otros van a hablar de revolución o golpe de estado según les convenga. Ninguno repara en que el tema está en el uso de la violencia le-gí-ti-ma, la que todos reconocemos como válida. No sé usted, pero por lo menos a mí no me gusta que todo se resuelva en la calle a palazos, porque cuando la cosa se resuelve de ese modo, usted y yo somos de los que quedan en el medio.