Inflación de precandidatos rumbo a las municipales 2019

Por Yanina Soria

Hoy, en abril de 2017 y a poco más de dos años para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Córdoba, ya son casi una veintena los dirigentes capitalinos interesados en subirse a la carrera por la sucesión de Ramón Mestre en el Palacio 6 de Julio.

Mientras en el escenario político local las estructuras partidarias apuntan sus cañones hacia las legislativas de octubre próximo como primer objetivo (“no hay 2019 sin 2017”, repiten), muchos de sus dirigentes “se cortan solos” y ya comenzaron a abordar sus estrategias con miras al municipio. Esas acciones incluyen desde movidas en los distintos barrios, por las redes sociales y hasta cartelería en la vía pública. Claro que no todos parten del mismo punto y, aunque suene paradójico, tampoco tienen todos el mismo objetivo real.

En la carrera prematura hacia la Municipalidad de Córdoba aparecen dos niveles de aspirantes: los que ya oficializaron públicamente su intención de jugar en los comicios y hacia ello apuntan; y los que por ahora se anotan algo camuflados para no colisionar con los intereses de sus espacios políticos. En este último nivel se ubican quienes persiguen propósitos disimiles que van desde medir fuerzas internas, levantar el perfil y posicionarse en la consideración pública mirando en verdad hacia otros horizontes electorales, y hasta los que, en realidad, buscan lograr una banca en el Concejo Deliberante.

Ese abanico variopinto de aspiraciones personales hace que hoy la ciudad de Córdoba tenga una inflación de precandidatos que, claro está, se irá depurando con el correr del tiempo y conforme avancen las piezas del complejo tablero político cordobés que siempre da lugar a las sorpresas. La aventura de lanzarse a una precandidatura es, por ahora, una posibilidad que todos tienen aunque las chances reales de llegar son sólo para algunos.

Posiblemente la súper población de precandidatos revele que, en realidad, por ahora no asoma un claro aspirante que se despegue del resto. La UCR detenta los votos en la Capital cordobesa pero por ahora no cuenta entre sus filas con una figura excluyente considerando que Ramón Mestre está cursando su segundo mandato consecutivo. Mientras que del otro lado, desde hace años el peronismo no logra (por acción u omisión) comandar la ciudad. En ese sentido vale recordar la denuncia que siempre hicieron desde el riutorismo y el juecismo en torno al supuesto pacto PJ-UCR para gobernar la Provincia y la comuna cordobesa, respectivamente.

Danza de nombres

La tendencia de las últimas contiendas electorales capitalinas de ofrecer un menú con muchas fórmulas, favoreció el terreno para la dispersión de votos. Muestra de ello fue que en 2015 se presentaron 13 binomios y el ganador, Ramón Mestre, se ungió con el 32 por ciento de los sufragios.

Justamente, la coalición a la que pertenece hoy el intendente de Córdoba es una de las que más anotados arroja. El diputado Diego Mestre aparece como número puesto para disputar la Municipalidad mientras que con la misma aspiración dentro de la línea mestrista suenan también los funcionarios municipales Marcelo Cossar y Javier Bee Sellares, el legislador Orlando Arduh y el concejal Lucas Cavallo. Por otra facción del radicalismo iría el funcionario nacional Rodrigo De Loredo; el hijo del diputado nacional Mario Negri, el concejal Juan Negri; Martín Lucas, y hasta se menciona al ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. El actual rector de la UNC, Hugo Juri, de fina sintonía con Mestre, también asoma como potable.

Por el lado del otro socio mayoritario de Cambiemos, el PRO, ya se anotaron el concejal Abelardo Losano y la legisladora Soher El Sukaría que además es la titular del partido en Capital. Por el Frente Cívico, aparece el legislador Juan Pablo Quinteros quien ya en 2015 había manifestado ante los suyos la intención de candidatearse.

El PJ por ahora no exhibe un candidato claro aunque el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, figura entre los posibles, incluso se menciona a la propia esposa del gobernador y ex concejala capitalina Alejandra Vigo. Fuera de la estructura oficial del peronismo aparece Olga Riutort quien aseguró que, una vez más, competirá por el Palacio 6 de Julio. Su yerno y ex socio político, Miguel Siciliano es otro de los que ya manifestó públicamente que su objetivo son las municipales de 2019.

Entre los emergentes pero no por ello con menos posibilidades se ubica el periodista y actual concejal Tomás Méndez que en 2015 tuvo un exitoso debut ubicando a su fuerza en el segundo lugar después de Juntos por Córdoba. Es quien aparece para romper el bipartidismo.

Por otro lado, tras escindirse del espacio por el que desembarcó en el Concejo, el actual edil Marcelo Pascual dijo públicamente que es un anotado más por la sucesión del Palacio 6 de Julio.

Elecciones 2011

Ramón Mestre –Marcelo Cossar (UCR) 35,6 %

Olga Riutort- Oscar Vera Barros (Fuerza de la Gente) 27,6 %

Héctor Campana- Alejadra Vigo (UPC) 21,3 %

Esteban Dómina- Daniel Juez (FC) 7,7 %

Elecciones 2015

Ramón Mestre- Félipe Lábaque (JPC) 32,2%

Tomás Méndez- Marcelo Pascual (ADN) 23,1%

Esteban Dómina-Natalia De la Sota (UPC) 17,3%

Luis Juez- Olga Riutort (Fuerza de la Gente) 15,8%.

Mito

En algún momento, la dirigencia política veía al municipio capitalino como la plataforma para llegar al Gobierno de Córdoba. Sin embargo, desde el regreso de la democracia sólo un jefe comunal recorrió ese camino: Ramón Bautista Mestre.