Cristina acusa a Macri de lo que ella sí le hizo a Córdoba

Por Gabriela Origlia

La ex presidenta Cristina Fernández, en el video que realizó para contar en primera persona los incidentes de la noche del viernes en Santa Cruz, señala que en 12 años de kirchnerismo nunca abandonaron a ninguna provincia para velar por la seguridad y la paz social. Se olvidó del levantamiento policial en Córdoba, cuando la gendarmería (en Jesús María, a 40 kilómetros de la Capital) tardó dos días en llegar. Ni su gobierno, ni el provincial estuvieron a la altura de la angustia y la incertidumbre que la gente vivió esas horas.

El viernes, precisamente, Miguel Ortiz Pellegrini -abogado de los 60 policías acusados de desobediencia que serán enjuiciados en agosto- pidió que se cite a declarar como testigo a la ex Presidenta. ¿Por qué? Porque entiende que apostó a la intervención de Córdoba.

La gobernadora Alicia Kirchner reclama más ayuda desde la administración nacional y asegura que el macrismo quiere su “cabeza” para la campaña electoral nacional. En Santa Cruz –como pasó en otros momentos en otras jurisdicciones y, seguramente, volverá a pasar- exigen ayuda extra para que le cierren los números sin hacer ningún esfuerzo propio para acomodar las finanzas.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio sostiene que en lo que va del año se giraron a Santa Cruz 1.500 millones de pesos en adelantos financieros y coparticipación y, la semana pasada, se canceló una deuda de 200 millones de pesos que mantenía la Nación.

Los números de Santa Cruz son a todas luces insostenibles pero no de ahora: hace años todos los administradores de esa jurisdicción (siempre ligados al kirchnerismo) conocían la falta de sustentabilidad.

La provincia tiene el doble de empleados públicos cada 1000 habitantes que el resto (115 frente a 51), un crecimiento del gasto en salarial en la última década muy por encima de la media y un déficit que pasó de 24 millones de pesos en 2007 a 4.850 millones en 2015.

También en el aspecto previsional Santa Cruz tiene sus particularidades que el kirchnerismo –aunque no lo recuerde la ex Presidenta- midió con vara diferente a otras jurisdicciones. Mientras que suspendió el financiamiento a la Caja de Córdoba porque “no cumplía con la armonización” exigida por Anses, los santacruceños estatales se jubilan con 54 años el hombre y 50 la mujer.

Pero hay una “vía de escape”, el empleado estatal puede acceder a la jubilación con 30 años de aportes el hombre y 28 en el caso de la mujer, sin que haya límite mínimo de edad. El régimen docente es de 25 años de aportes, también sin exigencia de edad.

El último intento por reformar la ley previsional fue en diciembre del 2011, en el gobierno de Daniel Peralta, y terminó con gravísimos incidentes y con la Legislatura provincial casi incendiada. Desde entonces los cambios fueron sólo cosméticos y nunca se pudo sanear el déficit estructural que, en 2016, era de alrededor de 2.500 millones de pesos.

Los gobernadores lograron incluir en la ley 27670, de blanqueo impositivo y pago de juicios a los jubilados, el financiamiento de los sistemas previsionales no transferidos a la Nación. Hay 11 cajas que siguen en la órbita de las provincias y, en conjunto el año pasado, sumaban unos 14.000 millones de pesos de déficit. La discusión entre los expertos sigue siendo cuánto del rojo debe costear la administración nacional y qué regímenes se estarán sosteniendo.

A fines de marzo, cuando la gobernadora Kirchner se reunió con Frigerio para pedirle ayuda financiera, el ministro la condicionó a varios puntos que ya se habían hablado en 2016 y que nunca se cumplieron. Para recibir recursos por fuera de la coparticipación se debía bajar el gasto público, mostrar los números de la provincia, armonizar el sistema previsional y dar de baja de la Ley de Lemas.

En lo que va del año la Nación y las provincias firmaron dos acuerdos referidos al gasto público, las plantas de empleados y la transparencia fiscal. Son enunciados de buenas intenciones que –cuando efectivamente se cumplan- tendrán impacto positivo en el esquema federal y en los premios y castigos que deben repartirse en función de resultados y no de amistades y necesidades políticas.