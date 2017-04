Delicias oficialistas: Cambiemos cubre Río IV con Jure al Hipotecario

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

El ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, logró finalmente ser designado en el equipo nacional de Mauricio Macri, al desembarcar en una silla en el directorio del Banco Hipotecario. Jure fue uno de los primeros macristas (luego de Oscar Aguad, claro) en el radicalismo y tras su salida de la Municipalidad había quedado sin más tarea que ver los partidos de rugby de Uru Curé. Su nombramiento tiene que calmar las pretensiones sureñas por un lugar expectable en la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos.

El lugar el directorio del Banco Hipotecario que ocupará Jure le dará, según trascendió, la misión de administrar el plan Procrear, por lo que tendrá línea directa con los gobernadores y los intendentes de todo el país. Nada mal para un dirigente que salió de la Municipalidad sin poder entregar el mando a un correligionario suyo.

Aseguran en el macrismo que la elección de ese cargo para Jure responde a la polítiica habitacional que el ex intendente desarrolló en la Municipalidad; aunque el peronismo siempre le reprochó que las casas construidas fueron muchas menos de las prometidas en la campaña por la reelección, en 2012.

A Jure, la designación lo elimina de la carrera por integrar la lista de candidatos a diputados nacionales, en la que tenía muy pocas posibilidades de ingresar entre los cuatro primeros, que serán los expectables.

La ciudad de Río Cuarto tiene un padrón que supera los 130 mil votantes, por lo que, sumada la zona de influencia que se extiende a los cuatro departamentos del sur provincial (Río Cuarto, General Roca, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña), es un botín al que los diseñadores de las campañas le prestan la debida atención.

Se trata, casi siempre, de colocar riocuartenses o dirigentes de ciudades vecinas en las listas, para traccionar el voto. Pero en esta oportunidad, despejado Jure, y sin que pueda considerarse al legislador Antonio Rins como una opción, el resto de los radicales y los macristas de la región tienen chances casi nulas de acceder a un lugar de privilegio (aunque alguno podría acompañar en los escalones que van del quinto al noveno lugar, quedando luego en condición de suplentes).

En la Unión Cívica Radical se promocionan el presidente del Circuito Centro, Gabriel Abrile, y el intendente de Monte de los Gauchos, Ariel Grich. Por el PRO, tiene ilusiones Julián Chasco.

En Cambiemos casi no hay quien duda de que el primer candidato será el macrista Héctor Baldassi, y según progresen las negociaciones los otros tres saldrán de nombres como Diego Mestre, Soledad Carrizo, Oscar Aguad, Gabriel Frizza, entre otros.

La solución para Jure (y el sur provincial) sería la misma que se usará con Luis Juez, a quien repatriarían de Ecuador para colocarlo en un cargo nacional, a cambio de que no reclame nada en los lugares de privilegio en la lista de Cambiemos.

En UPC

Unión por Córdoba jugará fuerte en el sur, porque el primer candidato será, si no hay sorpresas, el ex gobernador José Manuel de la Sota, quien vive en Río Cuarto y tiene allí un fuerte respaldo de la opinión pública, quizás porcentualmente mayor que en la ciudad Capital. Por el sudeste, en tanto, aparece el nombre del legislador Daniel Passerini.