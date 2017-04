Massucci, al frente de la comisión de Servicios Públicos.

El informante legislativo esperó al periodista en un café ubicado sobre Cañada, en cercanías al Concejo Deliberante. Como siempre, la conversación giró en torno a cuestiones de la política dentro del recinto, y esta vez la novedad fue que, después de varias semanas, la comisión de Servicios Públicos volverá a reunirse. Pero lo hará con una particularidad.

Informante Legislativo: Usted vio que la sede deliberativa siempre es una usina de información política, que no es lo mismo que producción parlamentaria. Vale la aclaración (risas).

Periodista: A ver, cuente.

I.L.: Bueno, después de mucho tiempo, se convocó para mañana (por hoy) a las 14 a la comisión de Servicios Públicos, ¿y sabe quién cita a los concejales?

P.: Y el presidente de la comisión, supongo

I.L.: No. El presidente es el radical Gustavo Fonseca que, como usted sabrá, está de licencia por cuestiones de salud. Convocó el vice, que es el olguista Fernando Massucci. Ya sé, hasta ahí usted me dirá que no tiene nada de extraño lo que le estoy contando.

P.: Es lo que estoy pensando.

I.L.: Bueno pero el dato es que hasta que vuelva Fonseca, en esa comisión la oposición tendrá la mayoría con Esteban Dómina, Adrián Brito, Tomás Méndez, David Urreta y Massucci que tiene voto doble. Obviamente, la orden del día de mañana no contempla ningún proyecto vital para el Ejecutivo porque el oficialismo se aseguró de “habilitar” la comisión justamente cuando los grandes temas ya pasaron. De hecho, durante el debate del marco regulatorio de la basura, la oposición había pedido abrir la discusión en esa comisión y no se lo hizo.