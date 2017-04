Los casos Balbo: réquiem para una Justicia morosa

Por Pablo Esteban Dávila

Es sintomático que la imagen de la “Dama de la Justicia” no tenga ni un broche en la nariz ni tapones en los oídos. Para la tradición sólo bastaba la venda en los ojos, la balanza y la espada para asegurar su imparcialidad ante todo. El resto de los sentidos parecía no tener importancia. Pero vaya si los tiene. La muerte del hincha de Belgrano en el Kempes así lo demuestra.

La crónica policial es harto conocida. No por eso deja de ser brutal, absurda, profundamente dolorosa, pero nos releva de la necesidad de detallar los hechos. Sólo digamos que el presunto instigador del linchamiento del joven Emanuel Balbo estaba sospechado de haber dado muerte (o contribuido a ello) a Agustín Balbo, hermano de la víctima.

En efecto, Oscar “sapito” Gómez había sido acusado en 2012 de homicidio culposo por participar en una supuesta “picada” de autos que terminó con la vida de Agustín. Desde mediados de 2015 la justicia debía decidir la fecha de elevación a juicio de su causa. Gómez sabía que esta espada pendía sobre su cabeza y atribuía, seguramente, a Balbo y a su familia el hecho que estuviese procesado y al borde del juicio oral. Un encuentro fortuito en el estadio con Emanuel le hizo vislumbrar la venganza. –“¡Es de Talleres!”, vociferó al tiempo que lo señalaba con el índice. Bastó esa afirmación para que la turbamulta decidiera darle un escarmiento, como si la pertenencia al club adversario fuese el equivalente a una pena de muerte o si no existiera la posibilidad de negar tal “acusación”.

Gómez debe de haber contemplado con fruición de cómo el hermano de Agustín era golpeado mientras corría por su vida bajando por la tribuna en medio de golpes e insultos. Tampoco debe de haberle preocupado mucho el hecho que terminara siendo arrojado por el vano de las escaleras por otros miserables como él. La altura no parecía ser demasiada y Balbo recordaría el castigo mientras viviese. Pero Emanuel no sobreviviría aquella caída. Un golpe en la cabeza sellaría su destino ante la mirada feroz de decenas de imbéciles que se proclaman hinchas de fútbol y cánticos de odio contra su pobre humanidad desecha sobre los peldaños.

Pocas horas después de que Gómez reconociera a Balbo entre el gentío, la Cámara Cuarta del Crimen recordaría el expediente de elevación a juicio por la muerte del otro Balbo, olvidado en algún cajón del despacho. En la tarde de ayer el camarista Jorge Montero anunciaba, providencialmente, que “se ha concluido todas las etapas procesales previas al debate y se fijó audiencia para el 29 de mayo”, agregando por si las moscas que, por tal motivo, “esta Cámara no tiene ningún atraso”. Entre el asesinato y esta resolución se habían conocido las duras expresiones del gobernador Juan Schiaretti: “Espero de la Justicia de Córdoba una condena ejemplar que merecen los que lo mataron”. La justicia puede ser ciega, pero huele los problemas. Al linchamiento de Balbo podría seguir el linchamiento público contra la propia Cámara. Lex sed dura lex; especialmente cuando su significado se vuelve en contra los propios jueces.

Es innegable que la justicia avanza al ritmo de los sucesos. Cuando mayor es el escándalo más rápido se mueve. Es como si de repente y ante la pavorosa realidad de una muerte gratuita, evitable, alguien gritara, como lo hizo Gómez en la Willington el sábado –“¡La Cámara tiene el expediente!” y, ante el temor de las masas indignadas, los jueces decidieran correr a sus despachos y actualizar los procesos aún no resueltos. No hace falta ser demasiado perspicaz para comprender los riesgos de un Poder Judicial moviéndose sólo por la voluble opinión pública. La posibilidad de una pirueta mortal tratando de recuperar el tiempo perdido está siempre a la vuelta de tribunales.

Es, en definitiva, un sistema perverso. Gómez se presumía inocente (es su derecho) y, cuando más se alargaba su elevación a juicio, más inocente se sentía. Después de todo, habían pasado casi cinco años desde la muerte del primer Balbo y nada había ocurrido que alterara su mayestática rutina. ¿Por qué no cobrárselas todas juntas a Emanuel, si asumía que saldría impune del primer embrollo? La estupidez humana no tiene límites, especialmente cuando nadie se esfuerza en ponerlos.

El derecho penal es, en el fondo, un derecho pedagógico. Si se hace X, la pena es Z. El temor al castigo hace que la mayoría de las personas opten por una vida de paz y convivencia. Pero si la enseñanza es deficiente, o tarda excesivamente en ser impartida, sus lecciones no se asimilan o, en el peor de los casos, se las relativiza. Esto abre las puertas al tipo de desastre que hoy lamentamos. La justicia no sólo debe aplicar la ley, sino que debe hacerlo en los tiempos oportunos. De lo contrario, su mora la termina pagando gente como Emanuel Balbo.

Alguien podría señalar la fatalidad que Gómez y Balbo se encontraran en el medio de 50 mil almas. Tal vez. Pero la fatalidad no fue el encuentro, sino que “Sapito” no hubiera recibido un juicio justo cuando correspondía. Porque si un Tribunal lo hubiera absuelto en forma oportuna ninguna cuenta habría sentido que debía saldar; por el contrario, si lo hubiera condenado, no habría estado en el Kempes con el orgullo de matón cobarde a flor de piel. A falta de uno tendrá ahora dos juicios, con la premura de jueces con cola de paja y con dos hermanos Balbo esperando por justicia en el más allá.