Interna trotskista tensiona objetivo electoral del FIT

Por Yanina Soria

Aunque sin definiciones sobre candidaturas concretas y sin la campaña lanzada oficialmente, el escenario electoral de octubre en Córdoba se vislumbra, a priori, con una polarización entre Unión por Córdoba y la alianza Cambiemos. Poco menos clara es, hasta ahora, la configuración del espacio en el que se medirán el resto de las fuerzas que darán batalla por la famosa novena banca. Un lugar más que expectable con el que sueñan los sectores políticos ultra críticos de los gobiernos de Juan Schiaretti y Mauricio Macri.

Mientras el kirchnerismo ensaya nombres y soluciona sus internas entre los que quieren una lista de pura cepa K y aquellos que impulsan un frente más amplio que incluya otras fuerzas, en la franja de los que pelearán por el tercer lugar, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) ya está anotado.

Lograr “el ingreso de la izquierda revolucionaria al Congreso nacional” es el objetivo electoral de una fuerza que desde 2013 se consolida en todo el país y que en Córdoba quedó a pocos votos de lograr un histórico escaño en aquella oportunidad. Por esa banca va ahora el frente integrado por el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista (IS)

Los aliados trostkistas en Córdoba analizan el escenario preelectoral local como “favorable” para su plataforma programática antisistema que, aseguran, siempre fue la misma y no zigzagueó. Esa será su bandera distintiva de los otros sectores que se presentan como “progres” y que se ubican en zona de competencia directa como el kirchnerismo o el socialismo que pretende impulsar al concejal Tomás Méndez, entre otros.

Y a rigor de verdad, el anhelo del FIT versión local de obtener por primera vez un lugar en el Congreso tiene asiento en que las elecciones de medio término, de un tiempo a esta parte, resultaron mucho más “amigables” con la Izquierda que las generales. Las legislativas les representan una buena oportunidad para mejorar su plataforma electoral y consolidarse como alternativa al oficialismo y a los otros partidos que califican como “funcionales al poder de turno”. En ese análisis hay coincidencia entre los socios locales del FIT.

Sin embargo, dentro del espacio que en Córdoba detenta tres bancas en la Unicameral y que casi logra su desembarco en el Concejo Deliberante de esta capital tras las municipales de 2015, las internas ya asoman y anticipan varias colisiones hasta las PASO. El anhelo de una lista de consenso aparece como un objetivo espinoso por el momento.

El fin de semana, el PTS realizó en Buenos Aires un congreso nacional donde, entre otras cosas, se tomaron definiciones respecto a las precandidaturas que expondrá ese partido en todos los distritos, a la espera de que las otras fuerzas propongan los suyos y así abrir el debate para resolver quienes serán los mejores exponentes para octubre. Por Córdoba, quedaron anotados la actual legisladora Laura Vilches y el ex candidato a intendente Javier Musso.

La propuesta del PTS de una renovación generacional para el espacio choca con las intenciones de la histórica dirigente Liliana Olivero de presentarse también como candidata para las legislativas. Aunque aún no hubo un pronunciamiento formal, la referente de la Izquierda Socialista que fue quien le disputó la novena banca en 2013 al radical Diego Mestre, es uno de los nombres puestos para encabezar la boleta del FIT. Superar esa interna es el desafío que tiene el Frente para no llegar fracturado a octubre

Como antecedente cercano de las fricciones y disparidad de criterios existente entre estos partidos, se inscribe el hecho de que la parlamentaria Vilches resolvió ni bien asumió, conformar un interbloque en la Legislatura cordobesa, tomando distancia de sus compañeros de banca Eduardo Salas (Partido Obrero) y Ezequiel Peressini (Izquierda Socialista).