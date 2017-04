El gobierno reclamó justicia y defendió la política de seguridad

El gobernador Juan Schiaretti y el ministro Carlos Massei salieron ayer a manifestar su dolor por el crimen de Emanuel Balbo y, además, pidieron que la Justicia actúe rápido. Asimismo, el ministro de Gobierno defendió la política de seguridad deportiva.

Para el gobierno, ha sido políticamente importante ratificar que la política de seguridad que se aplica en estos eventos no tuvo nada que ver con el trágico episodio.

“Creo que como sociedad nos tenemos que replantear estos hechos de violencia, esta intolerancia que se potencia por el hecho de las drogas. Por otro lado, la acción en la prevención, en la represión a los salvajes y en la condena. Que la Justicia de Córdoba les dé una condena ejemplar”, reclamó Schiaretti.

Schiaretti dijo sentir “indignación” por el ataque a Balbo en la tribuna Willington del clásico jugado el sábado entre Belgrano y Talleres.

“Es inconcebible que entre muchos le peguen a una persona. Debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que cobardemente asesinaron a este chico”, afirmó. “No podemos seguir en este nivel de virulencia y violencia, no puede ser que una fiesta como es el fútbol termine de esta manera, perdiendo la vida un joven”, agregó.

Para Massei, en tanto, “estamos en una sociedad enferma”. El ministro se ocupó de alejar cualquier responsabilidad del gobierno en los incidentes, que ocurrieron en la tribuna de manera sorpresiva y rápida.

El funcionario observó “una sociedad en la cual el efecto masa llevó a que esta gente ajusticie a un pobre muchacho que no había hecho absolutamente nada, hecho el cual es difícil llegar con la fuerza pública y evitar lo que pasó”. Desde el gobierno, aseguró, “estamos tratando de hacer lo imposible para que estas cosas no ocurran”.

En la misma línea, recalcó que “desde el Cosedepro y todo lo que se planteó en Tribuna Segura, fuimos la primer provincia que llevó adelante este sistema, no sólo que lo aplicamos con la Nación sino que ya tenemos absolutamente toda la tecnología como lo hicimos este sábado y todos los demás espectáculos anteriores deportivos que hemos dado”.

En relación con la presencia de policías en las tribunas, hizo notar que “si hay un policía que esté al lado seguro algún inconveniente va a haber, porque alguna alternativa se la agarran con la policía, tiene que cambiar la sociedad”.

“A medida que la sociedad culturalmente vaya avanzando, indudablemente como en los países desarrollados seremos diferentes. Hoy por hoy tenemos que tratar de evitar estas cuestiones, lo digo desde la experiencia, a Córdoba no le ha ido mal durante tanto tiempo en espectáculos deportivos”, señaló.

Otro episodio notorio en el estadio fue el incidente por el cual un policía diaparó un proyectil de pintura contra un espectador, impactando en uno de sus ojos.

“Si hubo un error policial indudablemente lo tendrá que pagar como corresponde. Yo no me quiero adelantar a las cuestiones porque hay que ser respetuosos de la investigación judicial y también del Tribunal de Conducta Policial”, expresó.