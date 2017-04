Comienzan a aplicar en Ingeniería el RTF (crédito académico)

“La Universidad es muy conservadora, reacia a los cambios”, sentenció hace unos días en su visita a la UNC el ministro nicaragüense Telémaco Talavera, disparando de inmediato una adivinanza a sus contertulios, entre quienes se encontraba el rector Hugo Juri: “A ver, ¿en qué se parecen una universidad a los cementerios?” Todos sonreían pera nadie acertó en la respuesta, hasta que, rendidos, recibieron la respuesta del funcionario: “A que para realizar cambios no se puede contar con los de adentro”. Las sonrisas estallaron, lo que debe interpretarse como un virtual asentimiento.

Juri, anfitrión de Telémaco Talavera, logró -cuando casi nadie creía luego del resultado apretado con el que ganó el Rectorado de la UNC hace ya un año- convocar a la Asamblea Universitaria e imponer una reforma electoral en la casa de estudios, cuyo cambio principal es el voto directo del rector y los decanos. Carolina Scotto, con amplísima mayoría, y su sucesor, Francisco Tamarit, no pudieron. O no quisieron, pese a que ambos llevaban esa reforma como proyecto al momento de presentarse como candidatos.

También Juri en su primer paso por el Rectorado, allá por 1998, presentó un sistema de crédito (que no tiene nada que ver con financiamiento ni aranceles) para ampliar la oferta académica de la UNC sin costo alguno, sino simplemente apelando a los recursos disponibles. Tal vez incidió su prematuro alelamiento (asumió como ministro de Educación de la Nación con Fernando de la Rua) o tal vez operó la sentencia de Telémaco.

Pero ahora, nuevamente con Juri en el Rectorado, la idea vuelve a escena, como parte de los proyectos de modernización de la enseñanza superior. La denominación que en esta remake se le ha dado es RTF o Reconocimiento de Trayectos Formativos. El objetivo sigue siendo el mismo: lograr una mayor flexibilidad en los diseños curriculares, mejorar el acceso de los estudiantes a las diferentes ofertas de enseñanza de las unidades académicas y la movilidad estudiantil en un sentido amplio, incluyendo la movilidad internacional.

Lo cierto es que la Secretaría de Políticas Universitarias hizo propia la propuesta del rector de la UNC para aplicarla a todas la universidades del país que quisieran adherir al proyecto, logrando ya la firma de más de 90 casas de estudios, entre públicas y privadas.

El proyecto se denomina Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA) y comenzó a desarrollarse a principios de este año, desde abajo hacia arriba, comenzando con la familia de carreras de Ingenierías, Arquitectura e Informática. La Facultad de Ingeniería, bajo la férula de Pablo Recabarren, participa de este proceso, representando a la UNC en reuniones de referentes regionales e interregionales, en las áreas de ingeniería e informática. La idea es lograr acuerdos de reconocimiento mutuo de trayectos académicos entre las diferentes unidades académicas que adhieran al sistema.

Como universidad gestora de la iniciativa, la UNC asumió el compromiso de proveer mayor flexibilidad en la movilidad interna. La actual gestión rectoral encomendó a Ingeniería para la prueba inicial, a título de prueba piloto, realizando el ejercicio de la conversión de sus asignaturas a RTF (Reconocimiento de Trayectos Formativos), más conocida como sistema de crédito.

A partir del Ingreso 2017, esta Facultad matriculó a sus ingresantes en la Carrera Ingeniería, como carrera genérica, de manera que las materias del ciclo básico inicial pueden cursarse independientemente de la especialidad por la que finalmente opten los estudiantes. Complementariamente se generaron mecanismos que facilitan la migraciónentre las diferentes ingenierías, durante la etapa inicial.

Se tomó además, el compromiso de reconocer la formación del alumno a través de la unidad denominada RTF (Reconocimiento de Trayecto Formativo), análoga a los ECTS europeos y a los CLARs latinoamericanos.

Las unidades de RTF estiman en horas el tiempo de trabajo y esfuerzo total del alumno para la aprobación de una asignatura. El RTF contempla las horas totales dedicadas por el alumno, no solo en el aula, sino también las horas de laboratorio, gabinetes, trabajos especiales e incluso, las horas de estudio en su casa. Al decir del decano Recabarren, “la medida del esfuerzo debe centrarse en el estudiante y en sus capacidades” y no en la cantidad de horas de aula del profesor, concepto conocido como “carga horaria”. Dos asignaturas que hoy tienen la misma carga horaria, aclara Recabarren, pueden representar para el estudiante dos medidas diferentes del esfuerzo necesario para su aprobación, dependiendo de la complejidad de las mismas, de si tienen más o menos trabajos prácticos, trabajos grupales, tareas de proyecto o alguna otra exigencia. El diseño de los planes de estudio, actualmente basados en la necesidad de cumplimiento de determinadas cargas horarias, presenta un importante divorcio con la realidad, ya que tales planes no tienen en cuenta el tiempo real que le demanda a un estudiante típico, la aprobación de las asignaturas.

El RTF, en el marco del SNRA, permitirá que el estudiante adquiera conocimientos en diferentes universidades de Argentina y que ellos sean reconocidos en su universidad de origen o en otra, en caso de que el estudiante decida cambiar de carrera o de universidad, incluyéndose la posibilidad de movilidades internacionales. EL RTF está pensado tanto para el reconocimiento académico de contenidos, como de competencias adquiridas, tanto en la modalidad de enseñanza formal, como en la no estructurada o no formal.

Esta mirada diferente a la clásica ya ha sido implementada en otros países, con la denominación de European Credit Transfer Sistem (ECTS), en el sistema europeo, o en Latinoamérica bajo la denominación de CLARs (Créditos Latino Americanos de Referencia), concepto trabajado en el Proyecto Tuning.

“El RTF es una medida adecuada y ajustada a la realidad, del esfuerzo académico necesario para avanzar en una carrera. En el marco de un sistema de reconocimiento nacional, se genera una herramienta ágil de movilidad estudiantil, imprescindible para la sociedad global en la que estamos inmersos”, resumió Recabarren.