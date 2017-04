20 años de Monserrat mixto: La tentación de separar

Por Marcos Duarte

En el año 1997, la sociedad cordobesa asistió a la transformación de una de sus instituciones más antiguas y emblemáticas. El Colegio Nacional de Monserrat, decían tirios y troyanos, nunca volvería a ser el mismo.

El ingreso de mujeres al colegio fundado en 1687 por el sacerdote jesuita Ignacio Duarte y Quirós fue el corolario de un debate de casi un año que alineó, a favor y en contra, a gran parte de la opinión pública nacional.

La tenaz resistencia de una parte importante de lo que se dio en llamar la “comunidad educativa” provocó la profundización de los argumentos. Además, la sabia decisión del entonces rector Eduardo Staricco en el sentido de convocar una consulta abierta sobre la modificación atrajo a una infinidad de personas e instituciones de todo el mundo que plasmaron por escrito su posición sobre el tema.

El debate político se saldó a partir de la sólida mayoría del Consejo Superior de la UNC que decidió apoyar el cambio. El aspecto jurídico tuvo idas y vueltas, pero fue resuelto años después por la Corte Suprema de la Nación en un fallo unánime en el mismo sentido.

El eje principal, sin embargo, se erigió sobre una cuestión filosófica. Quienes se oponían a la iniciativa enarbolaban la tradición de excelencia del colegio como principal valor a defender. Desde esta concepción, el nivel académico se sacrificaba, o por lo menos se ponía en riesgo, en función de un igualitarismo que no garantizaba la calidad educativa futura.

Esta visión se basaba en un principio básico del pensamiento conservador: las desigualdades sociales son naturales y, por lo tanto, todo intento de suprimirlas termina ocasionando injusticias peores que las que se pretenden corregir. Así es como, estos sectores, desconfiaban de cualquier fórmula que postulara una educación de alta calidad en instituciones mixtas.

Este planteo, lejos de haber quedado perimido, se ha mantenido en sectores muy importantes en todo el mundo. Diversas instituciones, en su mayoría relacionadas con diversas religiones, mantienen estos postulados. De hecho, y con todo derecho, en nuestro país subsisten establecimientos educativos diferenciados.

Más sorprendente es una suerte de revival de la educación diferenciada en sectores que, en principio, resultan insospechables de machismo o conservadurismo social. Desde sectores del feminismo resurge la idea de las escuelas “solo para niñas” con argumentos que son, paradójicamente, muy similares a los que esgrimieron hace 20 años quienes se oponían al “Monse mixto”.

Estos grupos afirman que los niños y niñas que han ido a colegios diferenciados tienden en mayor medida a inclinarse por estudios y asignaturas que tradicionalmente han pertenecido al sexo opuesto y se hallan menos influenciados por los roles típicos tradicionales.

En los últimos años, personalidades como Lore Hoffman, pedagoga feminista de la Universidad de Kiel, afirman que las estudiantes mujeres se interesan más por las “típicas asignaturas de chicos, como la Informática, Química o Matemáticas, al estar orientadas según sus necesidades” en ámbitos separados.

El crecimiento de esta tendencia ha provocado respuestas desde el ámbito académico. Rebecca Bigler y Lise Eliot, destacados especialistas norteamericanos, sintieron necesario salir al cruce de las supuestas evidencias a favor de la segregación en un artículo provocativamente titulado “Pseudociencia de la educación para un sólo sexo”. En él, además de refutar los argumentos pro separación, confirman que los niños y niñas no aprenden de manera distinta y que diferenciar el ámbito educativo según el género no hace sino reforzar los prejuicios y los roles tradicionales.

El balance mayoritario sobre los resultados educativos del Monserrat a 20 años del cambio parece dar la razón a la posición integradora expresada en forma inmejorable por Horacio Sanguinetti, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, quien respondió a una consulta afirmando: “afortunadamente, la vida es mixta”.

NdeR: El periodista que escribre esta nota fue uno de los autores del proyecto de ingreso de las chicas al Monserrat.