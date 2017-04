Méndez va por novena banca con escudería socialista

Unión por Córdoba y Cambiemos protagonizarán la pelea de fondo en las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, un puñado de agrupaciones se preparan para disputar los espacios que pueden dejar vacantes las principales fuerzas.

Los observadores de la política cordobesa coinciden en que la polarización entre las dos coaliciones mayoritarias deja poco espacio para terceras opciones. Las calculadoras de los operadores arrojan el mismo resultado: de las nueve bancas que se ponen en juego, ocho quedarían en manos de las alianzas mayoritarias.

De acuerdo a los números que se manejan, la banca de diputado nacional por Córdoba restante podría quedar para la fuerza que gane la elección o ser ocupada por la formación política que obtenga el tercer puesto. En la jerga política se la conoce como “la novena banca”.

Este espacio es codiciado por una cantidad de agrupaciones que buscan un formato político que los ponga en condiciones de competir. La diáspora kirchnerista busca sobrevivir y ensaya la candidatura de Juan Monserrat; los trotskistas del Frente de Izquierda y los Trabajadores buscan ocupar el espacio antisistema y, por otro lado, los sectores “progresistas” que alguna vez se ilusionaron con Hermes Binner trabajan en la conformación de una plataforma que los ponga en vidriera.

Estos últimos, conscientes de sus necesidades, parecen haber puesto primera en la tarea de articular un nuevo frente. El tradicional Partido Socialista viene protagonizando un acercamiento a Tomás Méndez ex candidato a intendente y actual concejal por la agrupación ADN.

La inusual alianza resulta conveniente para ambos sectores. Por un lado, los socialistas ven en el ex conductor televisivo la oportunidad de presentar una figura con un conocimiento relativamente alto que los saque del ostracismo electoral. Desde la ruptura de su alianza con Luis Juez, los partidos que se escindieron no pudieron encontrar un candidato que garantizara una visibilidad mínima en la opinión pública.

En función de este objetivo, la conducción del Partido Socialista convocó a un encuentro provincial de concejales y tribunos de cuentas que no estén enrolados con las dos principales fuerzas políticas de Córdoba.

El cónclave tuvo lugar en la localidad de Alta Gracia y reunió a un variopinto grupo de dirigentes políticos. Además de los dirigentes del socialismo cordobés, participaron referentes de Libres del Sur, ex juecistas y algunos vecinalistas independientes.

El joven presidente del PS, Matías Chamorro, valoró la reunión como “una gran instancia para conocer las diferentes realidades de la provincia, pero sobre todo, para empezar a conformar una nueva generación de dirigentes que entiende que en la diversidad y la construcción colectiva está la posibilidad de construir colectivos amplios que se planteen transformar las instituciones”.

El objetivo político de los convocantes era exhibir ante el actual concejal una estructura política provincial que podría sostener una eventual candidatura a diputado nacional.

Por su parte, Tomás Méndez pareció recoger el guante al momento del cierre del encuentro. “Estamos frente a una gran oportunidad de ser la real alternativa a la vieja política, priorizando las demandas de los vecinos en vez de los negocios de los amigos del poder de turno”, dijo el ex conductor televisivo.

El espacio “progresista” viene a suplir la principal falencia del armado político de Méndez: una estructura partidaria. ADN, la agrupación que él mismo fundara cuando decidió saltar del “periodismo de investigación” a la política electoral, prácticamente se diluyó a pocos meses de que sus principales referentes asumieran responsabilidades en el concejo deliberante.

En marzo del año pasado, el concejal Marcelo Pascual, quien fuera su candidato a viceintendente, y su colega Eugenia Terre decidieron abandonar el bloque presidido por Méndez y conformar una bancada llamada Frente Federal de Acción Solidaria.

A partir de ese momento, el ex conductor se convirtió en una figura huérfana de partido pero atractiva para los espacios que buscan terciar en las elecciones de octubre. Por ahora, parece dispuesto a anotarse.