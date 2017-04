Macri busca retener a Lábaque con fondos para obras

Por Yanina Passero

Los andamiajes de la alianza Cambiemos deben comenzar a moverse de cara a las elecciones legislativas de octubre. El trabajo se desdobla no sólo en las deliberaciones internas entre los socios, de las que resultará la flamante lista de candidatos. También se hace necesario que los referentes con responsabilidad de gestión exhiban las presuntas bondades del diálogo directo con el presidente Mauricio Macri, todo en clave proselitista.

Los integrantes de la mesa chica del presidente Mauricio Macri asumen que la estrategia electoral a desplegar tendrá a la provincia como la protagonista. La tropa macrista no deberá desentonar con la aspiración de su jefe político, esto es, lograr un resultado coherente con la cosecha superavitaria que logró en las urnas, el 22 de noviembre de 2015. Córdoba debería seguir siendo la zona de confort para el fundador de PRO, un espacio blindado de los agoreros encuestadores que vienen anunciando un derrotero negativo de su imagen pública.

La consigna habría alcanzado también al viceintendente Felipe Lábaque, quien hasta ahora prefirió mostrarse ajeno a la compulsa por la nómina de candidatos que deciden la UCR y PRO; asimismo, de las batallas internas que libran los diputados Héctor “La Coneja” Baldassi y Javier Pretto. Fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el que decidió levantar el perfil de uno de los famosos del espacio que manifestó su deseo de apartarse progresivamente de la política, con la protocolar ratificación de ocupará el lugar que el Presidente le asigne.

El peronista sigue órdenes directas. No es un secreto.

El plan de retirada que había dejado asomar Lábaque se disfrazó, en aquella oportunidad, con algunas críticas a la convivencia con el intendente Ramón Mestre. Cierto es que el reproche por los pocos lugares que obtuvo PRO en el gabinete municipal quedaron allí; también la insinuación que no pasó inadvertida por los adláteres de Macri, que aún creen en el potencial (en las urnas) de su troupe de famosos cordobeses.

En ese marco, se inscribe la gira del presidente de Atenas por los principales despachos de la Casa Rosada en la víspera de la Semana Santa. El expresidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y garante de las relaciones con gobernadores e intendentes del interior, instruyó a sus colaboradores para que avanzaran en dos proyectos con los que Lábaque viene insistiendo desde que asumió.

El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Jorge Sábato, recibió en las oficinas del Ministerio del Interior al número dos de la Municipalidad de Córdoba, flanqueado por el presidente del PRO, Pretto.

El alfil de Frigerio, un peronista milonguero, anticipó a Lábaque que, en los próximos diez días, desembarcará una delegación de la cartera para dejar cerradas las iniciativas que prevén la construcción de cinco playones que contribuirán a la descentralización de los servicios operativos del municipio y la edificación de la nueve sede del Concejo Deliberante, en el predio destinado durante la administración del exintendente Daniel Giacomino en la zona del ex Mercado de Abasto.

En ese plan, Lábaque también mantuvo contacto autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, Javier Ortiz Batalla y Claudio Saffirio. El médico se mostró muy entusiasmado por las tratativas en Twitter. Los delegados del Presidente esperaban que así se sintiera.

Ya está en marcha el operativo para motivar políticamente a Lábaque en un año que el macrismo no puede permitirse dilapidar recursos humanos y políticos. Mestre alentó estos contactos. Lógico.