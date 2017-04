Monserrat, ¿un Baradel cordobés?

Por Marcos Duarte

“Cuando se venga abajo no sólo se vendrá abajo el gobierno de Macri sino que también el peronismo de Córdoba”. Esta fue la premonición de Juan Monserrat en octubre del 2016, cuando despuntaban los primeros indicios del conflicto docente que afloró con fuerza a principios de este año.

La definición del secretario general de la UEPC tenía el propósito de interpelar a los sectores del justicialismo cordobés que, según su visión, se encuentra demasiado encuadrado en las políticas del gobierno nacional. Casi una consigna de campaña.

En aquel momento, Juan Monserrat prácticamente confesaba su intención de jugar en las grandes ligas de la política cordobesa. “Me gustaría preguntarles a los peronistas de Córdoba qué piensan de este alineamiento y que va a suceder cuando se derrumbe”, decía en una entrevista a Radio Universidad.

En nuestra historia reciente, el gremio docente ha sido una cantera de cuadros para el kirchnerismo. Incluso el actual titular de la cartera educativa provincial y ex dirigente de la UEPC, Walter Grahovac, tuvo un paso por el gobierno de Néstor Kirchner como coordinador del Programa Integral para la Igualdad Educativa del ministerio que, en ese momento, encabezaba Daniel Filmus. Cuando las relaciones entre el peronismo cordobés y el gobierno nacional de ese entonces se tornaron insostenibles, el actual ministro de Juan Schiaretti volvió a las fuentes.

El alineamiento definitivo de la conducción del sindicato docente con el kirchnerismo se produjo cuando Carmen Nebreda, en ese entonces secretaria general, aceptó encabezar la lista de diputados nacional de ese espacio para las elecciones 2009. Las diferencias con Grahovac se hicieron visibles cuando este cuestionó esa decisión y recordó que la dirigente había dicho que la actividad sindical era “incompatible” con las candidaturas partidarias.

Este enrolamiento se mantuvo cuando el Frente para la Victoria intentó transformarse en una alternativa de gobierno en la provincia. Tanto Nebreda como el ya para ese entonces secretario general de UEPC, Juan Monserrat, apoyaron la postulación de Eduardo Accastello por Córdoba Podemos, franquicia local del Frente para la Victoria.

A partir de ese momento, las relaciones con Juan Schiaretti se deterioraron definitivamente, aunque, bajo la superficie, se mantuvieron los contactos entre los funcionarios del gobierno provincial y los operadores del gremio docente.

En febrero de este año, el conflicto docente adquirió una intensidad inusitada en la provincia de Córdoba. Desde el primer momento, en el Panal no dudaron de atribuir intencionalidad política a la dirigencia docente. Para los funcionarios provinciales, Monserrat se mantiene en la estrategia del kirchnerismo duro de desgastar al gobierno nacional en combinación con el titular de SUTEBA, Roberto Baradel.

El propio Juan Schiaretti atribuyó la prolongación indefinida del conflicto a los intereses políticos de la conducción de CTERA. Recientemente, afirmó que las próximas elecciones en el sindicato docente bonaerense impiden a la dirigencia gremial encarar una negociación seria ya que, de perder Baradel, se frustraría su ambición de liderar el sindicato a nivel nacional y la CTA unificada.

En Córdoba, Monserrat ya no oculta sus intenciones electorales. Sectores de la diáspora kirchnerista se vienen reuniendo en el local de la UEPC y es un secreto a voces que el dirigente pretende encabezar la nómina de diputados nacionales. Sus operadores argumentan que ningún otro integrante de ese espacio puede garantizar una estructura provincial como la del gremio docente.

En Unión por Córdoba siguen atentamente estos movimientos. La presencia de un candidato como Monserrat podría favorecer la estrategia de polarización que inauguró el gobierno nacional luego de la movilización del 01-A. El dirigente sindical podría convertirse en un “Baradel cordobés”, es decir, en un partenaire ideal para Cambiemos.

Por ahora, el peronismo cordobés confía en su implantación territorial y la potencialidad de su estructura. Incluso argumentan que gran parte del aparato del oficialismo de la UEPC está integrado por dirigentes afines a Unión por Córdoba. De todos modos, no sacan los ojos de los avances del armado político de Monserrat.