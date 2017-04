Suoem también tendrá su elección de octubre

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Los caudillos sindicales están en el centro de la escena después del cuestionado paro general de la CGT Nacional del jueves pasado, donde quedaron expuestas las fracturas del movimiento obrero y la poca cintura de los “gordos” para disimularlas; presos de una contradicción con cara de mujer, si contribuir o no al juego desestabilizador que protagoniza la expresidenta Cristina Fernández.

El gobierno de Mauricio Macri leyó con rapidez el vacío experimentado por los triunviros cegetistas, que rápidamente fue copado por los sectores de izquierda. Esa debilidad manifiesta quizás explique por qué se escucha con mayor intensidad a los adláteres del fundador de Pro insistir con la necesidad de regular la actividad sindical.

Como un acto de fe, en la víspera de la huelga general, en el Boletín Oficial de la Nación se publicó la disposición 7-E/2017, que dispone la regulación para la conformación de las juntas electorales de los sindicatos; la prohibición de que sean candidatos quienes tienen causas penales o civiles; mayor control de las reformas, estatutos y cuentas; y habla sobre la necesidad del voto electrónico.

Días después, desde Córdoba, la diputada nacional Soledad Carrizo defendió un viejo proyecto que pide la modificación de los artículos 8 y 17 de la ley de asociaciones sindicales (ley 23.551). Como se señaló desde estas páginas, la dirigente radical oriunda de Quilino cuestionó las elecciones indefinidas de algunos referentes sindicales, que abundan. Sin vueltas, propuso periodos de cuatro años, con posibilidad de una única reelección.

La iniciativa de la diputada no es descabellada. De hecho, uno de los máximos referentes de la UCR de Córdoba, Ramón Mestre, debe gobernar sorteando los escollos que el referente del Suoem, Rubén Daniele va poniendo en su camino.

El sindicalista comenzó su carrera con el retorno de la democracia y, es altamente probable, que despida a Mestre y reciba a su sucesor. Será así porque planea postularse una vez más pese a que este mes cumplirá 65 años y podría jubilarse si así lo deseara. Daniele no escapa a la lógica de sus colegas: las apetencias personales terminan disfrazándose de acciones de dudoso altruismo. El paladín de los municipales asegura que se postula para evitar una feroz interna en la conducción.

Con el anuncio en marcha, trascendió que Daniele convocaría a elecciones para la primera quincena de octubre. En ese momento, se renovarán las autoridades del Suoem, de la Comisión Revisora de Cuentas, miembros del Tribunal Paritario y Congresales. La asamblea general extraordinaria que marcará en rojo el almanaque se reuniría a fines de este mes.

Hasta el momento, serán dos las boletas que encontrarán en el cuarto oscuro los estatales del Palacio 6 de Julio y las dos centenas de reparticiones. La Lista Verde encabezada por Daniele y la trotskista Lista Fucsia se medirán en las urnas.

La boleta oficialista tendría cambios para la oportunidad. Miembros de la conducción y la oposición admiten que Daniele mantiene conversaciones con el delegado de Recursos Tributarios que se formó bajo sus alas para luego desafiarlo, Ariel Quiñone. El referente de la Lista Naranja suena para ocupar el puesto de Margarita Teseira, la dueña del sector administrativo del municipio.

Cierto es que Quiñone espera algunos lugares más para aquellos que lo acompañaron, aunque la petición complica a Daniele.

En tanto, la lista clasista aún no resolvió quien será su candidato, tras la jubilación de su candidata en la elección debut de 2014, Paulina Castro.

Municipales exigen paritaria semestral

Mientras las especulaciones electorales están a la orden del día, la conducción del Suoem convocó a una reunión del cuerpo de delegados para este miércoles para comunicar los avances en la nueva negociación salarial con el Ejecutivo.

Hasta el momento, no hay una oferta económica en discusión porque no se decidió la modalidad en la que se negociará la reactualización de haberes para el ejercicio en curso. El secretario General de la Municipalidad, Daniel Arzani, tentó a Daniele con una pulseada bimestral pero la comisión salarial la rechazó.

Para el sindicalista, que debe mostrar en campaña una mejora palpable de los salarios, la oferta no era conveniente.