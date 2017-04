Incidentes en Buenos Aires avivan conflicto con UEPC

Cuando la espuma entre la Provincia y los docentes estatales comenzaba a bajar y asomaba un clima propicio para retomar la negociación salarial, un nuevo frente que se abre a nivel nacional impacta en Córdoba y aviva el conflicto.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decretó un paro por 24 horas en rechazo a los incidentes ocurridos el domingo cuando a Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) enfrentó a docentes que se disponían a instalar una “escuela pública itinerante” frente al Congreso de la Nación.

La réplica local de la medida lanzada a nivel nacional se sentirá hoy en las escuelas públicas y privadas ya que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato de Argentino de Docentes Privados (SADOP) adhirieron al paro y además convocaron a una movilización por las calles de la ciudad.

La demostración de solidaridad con los docentes nacionales significará en Córdoba el octavo paro que la UECP realiza desde que arrancó el ciclo lectivo 2017, en el marco de la paritaria. Esta nueva medida se concretará justamente en momentos donde las partes parecían haber retomado los canales institucionales para encausar la discusión salarial. De hecho, después de la movilización de la CGT de la semana pasada, los funcionarios del gobierno de Juan Schiaretti retomaron el diálogo con la comisión de paritaria docente. Y aunque hasta ese momento no había signos sobre un posible acuerdo, el escenario se configuraba como alentador. Ahora, la cancha parece haber quedado embarrada nuevamente y habrá que esperar para ver si hay una respuesta oficial.

En tanto, desde el Panal ayer aclararon que la Provincia nunca se comprometió a acercarle una nueva oferta como la UEPC informó. “Al gobernador Juan Schiaretti le demandamos que hoy presente la propuesta, como se comprometió. Queremos discutirla en las escuelas”, dijeron desde el sindicato en el marco de la movilización que ayer realizaron los cuerpos orgánicos hacia al Centro Cívico en repudio los incidentes en Buenos Aires.

La idea de los docentes es comenzar “cuanto antes” con la ronda de consultas en los establecimientos educativos que concluirá el próximo martes con la asamblea provincial donde se tomará la decisión definitiva.

Lo cierto es que hasta ahora no hubo ningún ofrecimiento que modifique los números de la propuesta inicial. En el contexto provincial y tras el acuerdo arribado con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), todo indica que difícilmente el Gobierno esté dispuesto a modificar la oferta del 19,5 por ciento. Un retoque significaría la reacción del resto del sector estatal por lo que los elementos de negociación se achican.

La expectativa oficial era que en esta semana las partes arriben a buen puerto pero todo hace presumir que el consenso quedará dilatado algunos días más.

Ayer, el propio secretario general de la UEPC, Juan Monserrat, reconoció que “nos costó muchísimo podernos escuchar”, en un marco de paritarias a nivel nacional altamente conflictiva. “El gobierno tiene que construir la propuesta y está muy cerca de construirla. Esperemos que los hechos en Buenos Aires no alteren el clima para poder seguir debatiendo” dijo en declaraciones a radio Universidad.

Vale recordar que desde UEPC demandan que la propuesta contemple lógicamente el aumento para este año pero también el reconocimiento de las deudas por las actas salariales incumplidas en 2015 y 2016 y la revisión de los descuentos por días de paro. Justamente este último punto fue el que provocó una adhesión dispar en las últimas medidas de fuerza lanzadas en las escuelas cordobesas.