Visteo aliancista en primera reunión por lista de diputados

La negociación por la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos comenzó oficialmente ayer en el Holiday Inn, adonde se reunieron los principales referentes de la Unión Cívica Radical, del PRO y del Frente Cívico. Hubo algunos faltazos que, aunque tuvieron justificación, no dejaron de despertar suspicacias: Ramón Mestre y Oscar Aguad. El encuentro no fue más allá de un visteo entre los principales protagonistas. Duró poco más de una hora.

Por la UCR estuvieron Alberto Zapiola, Mario Negri, Orlando Arduh y Esteban Bría (de mucho menor perfil pero fue en representación de Oscar Aguad). Por el PRO, Darío Capitani, Javier Pretto, Nicolás Massot, Gabriel Frizza y Laura Rodríguez Machado. Por el Frente Cívico, Ernesto Martínez y Daniel Juez.

La reunión no pasó de un visteo en el que incluso se disimularon bastante las pretensiones de cada bando. Desde ya, todos ratificaron la continuidad de la alianza Cambiemos, como para establecer un punto de arranque satisfactorio.

También se coincidió en que lo más apropiado es llegar a las PASO con una lista única, pero en cuanto profundicen en el camino las diferencias, ya insinuadas, se harán más notables.

La legislación obliga a los partidos políticos a elaborar un reglamento que debe presentarse junto con la oficialización de la alianza, y el borrador será ya tratado en la próxima reunión, que será después de Semana Santa.

Los apetitos son muy distintos.

El PRO, y ya se lo habría manifestado Marcos Peña a los dirigentes radicales, no reclamará tres lugares entre los primeros cuatro siempre que le toquen los dos hombres al macrismo, y que entonces la UCR se resigne a completar el cupo femenino.

Semejante condición dejaría afuera a Diego Mestre, que es el gran objetivo de Ramón Mestre. Los mestristas piden tres de cuatro pero podrían terminar aceptando dos si por lo menos uno es hombre. La mujer sería, si de ellos depende, Soledad Carrizo.

Pero aquí aparecerán en escena Oscar Aguad y Mario Negri, quienes de ninguna manera aceptarán que los dos espacios expectables para la UCR los complete Mestre. La mujer debería ser para uno de ellos: Elisa Caffaratti, en el primer caso, y Patricia de Ferrari, en el segundo.

¿Y los juecistas? Podría suceder, en el mejor de los casos para el partido del embajador en Ecuador, que el PRO le ceda su cupo femenino. Y allí podría verse beneficiada Graciela Villata.

En Río Cuarto

La flamante Mesa Cambiemos de la ciudad de Río Cuarto realizará hoy en la Sociedad Italiana la jornada Diálogo para el Desarrollo, de la que participarán senadores y diputados nacionales de los tres partidos políticos que integran la coalición: UCR, PRO y Frente Cívico.

Según se anunció, irán los senadores nacionales Ernesto Martínez (FC) y Laura Rodríguez Machado (PRO), y los diputados Mario Negri y Diego Mestre (UCR) y Nicolás Massot (PRO). Además, se espera a los intendentes de la región.

El miércoles, en la presentación de la Mesa Cambiemos, que lideran Gabriel Abrile, por la UCR, Jorge Pazo, por el PRO, y Pablo Benítez, por el Frente Cívico, hubo fuertes críticas al intendente peronista Juan Manue Llamosas.

Abrile recordó que en la campaña Llamosas había prometido que Cotreco dejaría de prestar el servicio de recolección de residuos, pero esta semana confirmó la continuidad de la empresa.

“En este gobierno hay improvisación y persecución política. Además se le vive echando la culpa al gobierno anterior de los problemas que tiene”, dijo.

Además, acusó que “este intendente dijo en campaña que sabía qué hacer y cómo hacerlo pero parece que no. Es un intendente ausente”. También aseguró que Llamosas busca “apropiarse de las obras financiadas por el gobierno nacional”. “En este barrio (por barrio Obrero, donde se hizo el acto), ya se enviaron más de diez millones de pesos y recién están haciendo la canchita”, ejemplificó.