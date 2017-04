Tras críticas a Nación, Schiaretti cierra la semana con baño de PRO

El gobernador Juan Schiaretti desarrollará hoy en Buenos Aires una cargada agenda de actividades políticas con distintos funcionarios macristas, luego de arrancar la semana con un fuerte discurso en contra de la Nación por los recortes en los envíos de la coparticipación que sacudió la armonía institucional que fluye entre ambas administraciones.

El lunes pasado, durante el primer almuerzo de la Fundación Mediterránea, el mandatario provincial sorprendió con un reclamo público hacia el gobierno de Mauricio Macri por la caída inconsulta en los giros nacionales relacionados con el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

“La Nación está en deuda en relación a cómo se reparten los fondos”, disparó el gobernador ante empresarios y dirigentes políticos, e inmediatamente informó que la Provincia le había mandando una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, solicitando explicaciones que hasta entonces no habían llegado. Justamente la falta de respuesta a la misiva con fecha del 31 de marzo, fue el motivo por el que el Schiaretti se corrió de la fina sintonía mantenida hasta ahora con el presidente Macri y salió con los tapones de puntas para reclamar los fondos en cuestión. “En los últimos meses se ha duplicado y particularmente en este mes de marzo de 2017 se han triplicado las detracciones al IVA bruto de manera imprevista y no consensuada al menos con esta administración provincial que se ve afectada por la imprevisibilidad de la coparticipación de este muy relevante tributo”, reza una parte de la carta que finaliza solicitando “diálogo y acuerdo” sobre los mecanismos que afectan los recursos provinciales y municipales.

Claro que en términos políticos esta crítica no se traduce en un quiebre en la buena relación que mantienen Schiaretti y Macri; de hecho, las diferencias que empiezan a asomar -en un año electoral- aún no recayeron directamente en la persona del presidente sino en sus funcionarios. No obstante, desde la Casa Rosada tomaron nota del enojo y reaccionaron.

Tras las declaraciones públicas del gobernador, la respuesta de la Casa Rosada no se hizo esperar. Saliendo del almuerzo de la Fundación Mediterránea, en el auto camino al Centro Cívico, el mandatario provincial recibió el llamado del propio Dujovne convocándolo a una reunión para aclarar el asunto. Ese encuentro se producirá hoy a las 15 en el ministerio de Hacienda donde Schiaretti asistirá acompañado por el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano. Desde el Panal celebraron la predisposición al diálogo y descartan que habrá un entendimiento y posterior acuerdo sobre la demanda de Córdoba.

Mini Davos

Antes de la reunión con Dujovne, el cordobés participará por la mañana del Foro Económico Mundial conocido como “Mini Davos” que por primera vez se realiza en Buenos Aires.

Ayer, frente a empresarios, organismos de crédito y funcionarios internacionales, el presidente Macri ofreció el discurso inaugural que apuntó a la búsqueda de nuevos inversores para Argentina.

Hoy será el turno del gobernador Schiaretti que compartirá panel con funcionarios macristas de primera línea. Se espera que asistan la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el presidente provisorio del Senado Federico Pinedo, además del gobernador de Río Negro Alberto Weretineck