Schiaretti planea cerrar frente gremial post paro CGT

El gobierno provincial tiene un diagnóstico concreto sobre las causas de la conflictividad gremial en la provincia: las tensiones políticas al interior del movimiento obrero. Desde el inicio, los negociadores oficiales tuvieron en cuenta esa lectura a la hora de encarar las conversaciones con los distintos actores sindicales.

El acuerdo con el Sindicato de Empleados Públicos fue un logro importante para Juan Schiaretti. En principio, evitó que se conformara un frente de gremios estatales lo cual hubiera complicado las negociaciones con cada sector. De todos modos, el sindicato que conduce José Pihen es un aliado político del peronismo cordobés y no tiene en sus planes complicar la gestión provincial.

Por otro lado, el conflicto docente parece extenderse indefinidamente. Para el gobierno provincial, las verdaderas causas de esta situación escapan a sus posibilidades. Atribuyen la intransigencia al posicionamiento político de sus principales dirigentes y a la delicada situación interna de la CTERA, federación nacional que contiene a la UEPC.

En este sentido, enumeran una serie de datos que fundamentan su posición. En primer lugar, consideran que la conducción del sindicato docente cordobés no encaró con seriedad el proceso de negociación al convocar un paro de 48 hs. sin haber mantenido un encuentro con las autoridades de la cartera educativa.

Walter Grahovac, conocedor del entramado político de los gremios docentes, considera que el descarnado conflicto entre Roberto Baradel y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal provocó una reacción de solidaridad de los sindicatos provinciales quienes decidieron darle cobertura nacional.

Por otro lado, en la provincia creen que la proximidad de las elecciones de SUTEBA, gremio docente de la Provincia de Buenos Aires, obligó a Baradel a endurecer sus posturas a fin de no perder posiciones respecto a su oposición interna liderada por militantes de partidos de izquierdas. Un mal resultado del dirigente bonaerense sería una lápida en sus aspiraciones de liderar la CTERA.

Schiaretti fue explícito en su descripción de la situación: “Se terminará en mayo, cuando Baradel dirima la conducción de Suteba con los trotskistas. La UEPC deberá decidir si sigue atada a lo que pase a nivel nacional” afirmó en referencia al plan de lucha que mantiene a las provincias principales sin poder dar inicio normal al ciclo lectivo.

Además, el gobernador apeló a una comparación para graficar lo que, en su entender, es la mejor prueba del origen político del conflicto docente. “El ejemplo más notorio es que le acaban de rechazar al gobernador Lifschitz una propuesta del 23% que la UEPC consideraba razonable” sostuvo el gobernador en referencia a la negociación que, en paralelo, se viene llevando a cabo en la provincia de Santa Fe. De hecho, Juan Monserrat se había referido a la propuesta del gobierno de la provincia vecina como una posibilidad de acuerdo en Córdoba.

Para compensar esta crítica a los sectores sindicales, el gobernador se diferenció de María Eugenia Vidal al asegurar de que no compartía la idea de dar un “premio” a los docentes que no hicieran paro. De todos modos, se mantuvo firme en su postura de descontar los días de paro al igual que su colega bonaerense y el gobernador de la provincia de Santa Fe.

En el Panal creen que esta situación puede destrabarse luego del paro nacional convocado para el día de hoy por la CGT unificada. Confían en que una medida de esa envergadura servirá como válvula de escape para la dirigencia cordobesa que podrá, a partir de ese momento, dar por concluida su “solidaridad” con Roberto Baradel.

Por otro lado, siguen minuciosamente los niveles de adhesión a las medidas de fuerza decretadas por los docentes. En los números que maneja la cartera educativa, el acatamiento bajó de cerca de un 60% en los primeros paros a menos del 20% en las últimas jornadas. El lógico desgaste de la medida juega a favor de la hoja de ruta que planea la administración provincial.

En función de esto, mantuvieron varias reuniones con la dirigencia de UEPC y las primeras señales son positivas. Si las previsiones de Schiaretti se cumplen, la huelga general de hoy se convertirá en “el paro para terminar con todos los paros”.