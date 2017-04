Mestre terció en polémica por pobreza: cae mortalidad infantil

El intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Mestre presentó ayer en conferencia de prensa números favorables a su gestión en término de políticas de salud pública. Junto a funcionarios del área y acompañada por todo su gabinete, el jefe comunal anunció una fuerte baja en la mortalidad infantil: según la información de la Municipalidad en 2016 murieron 23 bebés menos que en 2015, es decir, la tasa se redujo de 8,2 a 7,8, por mil.

Los datos fueron acompañados por un discurso de alto contenido político por parte del jefe comunal quien rápidamente buscó despegarse de la polémica generada entre Provincia y Nación por los números de pobreza e indigencia difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “Con esta reducción estamos alcanzando los niveles más bajos en la historia de la ciudad. Pero no es una cuestión aleatoria, es fruto de acciones concretas que lleva adelante este equipo. Nuestro norte es, fue y será la educación y la salud, para nosotros son los pilares básicos”, dijo el radical en un tiro por elevación contra el gobierno de Schiaretti.

Vale recordar que según las mediciones del Indec, Córdoba quedó ubicada entre las provincias con los índices más altos de pobreza y primera en cuánto a nivel de indigencia. Esos números sorprendieron en el Panal y golpearon políticamente al gobierno de Córdoba al punto tal que fue una de las razones por las que el mandatario Juan Schiaretti decidió adelantar el regreso de sus vacaciones en Brasil. Ya en funciones, el gobernador responsabilizó de lleno a la Nación por la pobreza, apuntó contra la política económica del país y dijo que la provincia de Córdoba “es la que más invierte” en políticas sociales.

Lo cierto es que en un escenario de fuegos cruzados por un tema que tantas críticas generó de la oposición hacia el gobierno peronista y en un clima preelectoral, el anuncio que Mestre hizo ayer no resulta azaroso. El intendente salió a mostrar datos alentadores sobre un problema de gran sensibilidad social como es la muerte en menores de un año.

Respaldando el mensaje elíptico de Mestre hacia la Provincia, el Comité Central de la UCR apuntó directamente hacia el Panal mediante un comunicado: “mientras la pobreza en la provincia crece, en un año la Municipalidad de Córdoba redujo la mortalidad infantil en un 5,12%, pasando del 8,2 al 7,8 por mil. Mientras la salud pública en la provincia se desmadra y va hacia la privatización, desarrollamos políticas de salud en serio, no marketing”.

La explicación técnica

Mestre dijo también que con la reducción de la mortalidad infantil, la Municipalidad cumplió con los objetivos del Milenio establecidos por Naciones Unidas para la salud. A su turno, el secretario de Salud, Gabriel Acevedo, explicó: “El informe de Epidemiología registra, en los últimos 10 años, un descenso en la mortalidad infantil de más de un 37 por ciento y más de un 11 por ciento desde el año 2015 hasta el 2016”. Precisó que hay mejor calidad en los controles de embarazos.