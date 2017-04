Córdoba y Bs. As, con buena evaluación en sus colocaciones externas

Las provincias ya colocaron deuda en mercados internacionales por US$ 9.600 millones. Además de su situación fiscal, las exportaciones también influyen en la capacidad de endeudamiento externo. El esquema funcionó como un paliativo transitorio para cubrir el bache fiscal. Sin embargo, el crédito externo no debería cubrir gastos corrientes sino apuntalar a los sectores transables para elevar la capacidad de repago de la deuda.

Después del pago a los holdouts hubo un cambio en la forma de financiar el rojo: de estar solventado con emisión monetaria (lo que generaba presiones inflacionarias) se pasó al endeudamiento externo (los dólares financieros del sector público presionan a la baja al tipo de cambio oficial). Se contrajeron obligaciones por casi US$ 37.000 millones durante 2016. En los dos primeros meses de 2017, se aceleró el ritmo de endeudamiento: arribaron al país más de US$ 13.000 millones.

Las provincias, el año pasado, colocaron US$ 7.200 millones y en este primer bimestre, US$ 2.400 millones. Ecolatina, en un análisis del tema, indica que la tasa de interés en dólares promedio abonada por estas jurisdicciones fue de 8,3% anual tras el cambio de gobierno, contra 6,8% de Nación.

Entre las provincias también hay disparidades. Buenos Aires concentró la mitad de las colocaciones, mientras que San Luis, Santa Cruz y La Pampa no emitieron deuda en dólares.

Respecto a la relación con las exportaciones, el informa recuerda que las exportaciones argentinas rozaron los US$ 58.000 millones el año pasado, aunque estuvieron muy concentradas. De cada cuatro dólares vendidos al exterior, tuvieron como origen la región pampeana. Es por ello que no llama la atención que esta zona sea la que más acudió a los mercados financieros internacionales para aliviar su situación fiscal. Casi el 80% de las emisiones provinciales, vinieron de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y CABA.

A nivel nacional no es menor la vinculación entre las exportaciones del país y el nivel de deuda externa, ya que en última instancia éstas determinan cuál es la capacidad genuina de generación de divisas para saldar compromisos en moneda extranjera. Tal como dijimos en la introducción, en el caso de los gobiernos subnacionales esta relación se atenúa: sólo en casos particulares (provincias que reciben regalías por actividades extractivas) las divisas generadas en las provincias abultan sus arcas.

Sin embargo, el origen regional de las exportaciones, así como el tipo de bienes comercializados con el exterior por cada una de ellas, influye indirectamente en su capacidad de endeudamiento ya que hacen a la performance de la actividad de la provincia y, por lo tanto, a su recaudación. De esta manera, puede observarse una relación entre las exportaciones de cada una de ellas y los montos de deuda emitidos.

Buenos Aires contrajo deuda externa por aproximadamente US$ 4.500 millones desde el arranque de 2016, más del 45% del total emitido por las 24 jurisdicciones. A pesar de que en el último año las exportaciones que tuvieron origen en esta provincia cayeron (-2,5% anual) continúa siendo el territorio que concentra las mayores ventas al exterior (casi un tercio del total generado por el país). En 2016 fueron de US$ 18.500 millones, cuatro veces mayor al monto de deuda externa emitido por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Un análisis de las siete salidas al mercado marca que el promedio ponderado de la tasa de interés se ubicó en 7,6%, 0,7 puntos porcentualespor debajo del costo medio de las colocaciones provinciales.

Una situación similar presenta Córdoba, que fue la segunda en importancia de las emisiones provinciales. Las exportaciones en 2016 fueron de US$ 8.400 millones (14,5% del total exportado en el país), cubriendo más de cinco veces la salida al mercado (US$ 1.500 millones) que realizó en los últimos doce meses.

Las ventas vinculadas al sector agropecuario representan aproximadamente el 75% de las ventas externas del distrito (Córdoba y Provincia de Buenos Aires explican casi la mitad de las exportaciones del país de dicho sector), dando cuenta de la capacidad de su fisco de conseguir (indirectamente) recursos ante una suba inesperada del tipo de cambio oficial.