Concordia oficialista: mañana aprobarían pliego de basura

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Varios concejales de la ciudad reunidos en la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante apostaron a que las deliberaciones entre Juntos por Córdoba y la socialdemócrata Laura Sesma, seguirían en la etapa de fumata negra.

Apoyaron su especulación con la picante discusión entre radicales y su ex compañera de bancada, en la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de la mañana de ayer, mientras debatían el “Marco Regulatorio del Servicio de Higiene Urbana” de la ciudad.

La ex funcionaria mestrista pretendía realizar en el recinto las correcciones sugeridas al proyecto, mientras que los hombres boina blanca exigían introducir los cambios en la comisión que preside el mestrista, Lucas Cavallo. Cómo habrá sido el fastidio de los ediles opositores que presenciaron los cruces, que fue la integrante de Fuerza de la Gente, Victoria Flores, quien hizo la cobertura del contrapunto por redes sociales.

“En la comisión de Legislación General presenciamos un papelón oficialista. Sesma vs. UCR en la premura de sacar el marco regulatorio de la Basura”, tuiteó.

Minutos después, se conoció que la declaración de principios del servicio -la carta que permitiría al oficialismo obtener el voto de Sesma a su favor- fue corregido en el momento. En resumidas cuentas, se suprimió la declaración de “servicio esencial” a la recolección del artículo 33, ya que no es facultad del recinto capitalino jerarquizar legalmente la prestación. Por último, se corrigió la denominación “persona física” por “persona jurídica” en otro de los incisos.

El marco obtuvo despacho. Fin de la disputa. El expeditivo tratamiento permitió comprender por qué se vivió cierta tensión en la comisión marcada por un juego de caprichos entre miembros del centenario partido y la ex socialista. La respuesta: el proyecto que contiene el deber ser de la prestación y los pliegos que regirán la licitación debían aprobarse juntos.

Si bien fuentes del bloque oficialista afirmaron que no existía la posibilidad de sacar antes de fin de mes la ordenanza medular para la gestión de Ramón Mestre (por la interna en distintas direcciones dentro y fuera de Juntos por Córdoba, más la licencia de Gustavo Fonseca), este viernes habrá sesión espacial para someter a votación el paquete completo.

Con el marco listo, se presume que Sesma no tendrá reparos de último momento para contribuir a la gobernabilidad municipal. Pero aún falta pasar al papel el trato de palabra: si bien el pedido para la sesión de mañana que recibió el titular del Concejo, Felipe Lábaque, fue firmado por ocho legisladores oficialistas, una influyente fuente radical confirmó a Alfil que estaban cerradas las negociaciones con los correligionarios díscolos. No imaginan un revés durante la jornada.

Cabe recordar que antes que Sesma, fue Juan Negri quien pidió un debate que no se rigiera por las urgencias de la gestión por tratarse de un tema que impacto ambiental e interés público. Semanas después, fueron los concejales que responden al legislador provincial y referente del espacio radical Fuerza Renovadora, Miguel Nicolás, quienes no aceptaron la preferencia de tres sesiones para dar el debate en el recinto.

Si bien la tensión entre los núcleos internos no es una etapa superada, habría luz verde para votar homogéneamente el proyecto que le permitirá a Mestre encarar la licitación y concesión definitiva de la recolección de residuos de la ciudad.