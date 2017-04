Enojo de Schiaretti con Nación: entre la necesidad y la estrategia

Por Pablo Esteban Dávila

Los últimos días han sido atípicos en la relación que el Panal mantiene con la Casa Rosada. El lunes pasado el gobernador Juan Schiaretti se despachó, ante el tradicional almuerzo de la Fundación Mediterránea, en contra de los recortes sufridos por la Provincia en los envíos de la coparticipación. Luego sostuvo, ante periodistas del matutino La Voz del Interior, que la pobreza del 40 por ciento que golpea al Gran Córdoba “es responsabilidad del Gobierno nacional”. No son cambios menores en un talante de invariable cordialidad hacia el presidente Mauricio Macri.

¿Cuál es la explicación para semejante mudanza? ¿Constituyen, acaso, estas declaraciones los signos iniciales de un cambio profundo en la relación institucional entre ambas jurisdicciones? Es difícil pensar de golpe en esta posibilidad, especialmente luego de meses de una relación fluida entre Macri y el gobernador, pero lo cierto es que existen grupos políticos bastante interesados en que esta relación ingrese en un camino de marcado deterioro.

Uno de estos grupo es Cambiemos en su franquicia local. Sus dirigentes estaban desconcertados ante aquella concordia sin fisuras. Era difícil para ellos hacer oposición frente a un gobernador que parecía ser más importante para el presidente de lo que era su propia coalición. Si lo acaecido con Schiaretti se transforma en una distancia estructural, será mucho más fácil intentar derrotar a Unión por Córdoba sin tener que mirar por detrás del hombro y aguardar por la aprobación de Marcos Peña o Rogelio Frigerio.

El otro es el delasotismo. Muchos de sus representantes se preguntaban (y seguramente lo hicieron más de una vez ante su jefe) qué sería de una eventual candidatura del exgobernador en el contexto de una relación tan armoniosa de Macri con la Provincia. En tal sentido, no era infrecuente que imaginaran una batalla discursiva contra dos frentes políticos simultáneos: el primero, contra la pasividad del Centro Cívico; el segundo, contra un gobierno nacional al que, forzosamente, deberían atacar en el decurso del fárrago electoral.

Es un hecho que si el cambio de actitud de Schiaretti es profundo y de largo plazo, ambos grupos deben de estar restregándose las manos. Al fin y al cabo, parece que hubiera llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y mostrar quién es quién dentro de la inminente partida política que habrá de jugarse. No obstante, es necesario repasar si esta premisa es correcta antes de aventurarse por los caminos que sugiere la hipótesis.

No es un despropósito suponer que una de las molestias objetivas del gobernador tenga que ver con el dinero. Primero gracias a De la Sota, y luego al propio Schiaretti, Córdoba obtuvo recursos en el último año y medio largamente negados en el pasado. Esta abundancia habilitó al gobernador a moverse como pez en el agua en el elemento que más placer le produce, esto es, la ejecución de una diversa obra pública. Sin embargo, en tiempos recientes, estos montos se han reducido por la súbita pasión del ministro Nicolás Dujovne por ponerse al día con las devoluciones del IVA a las exportaciones. Dado que este impuesto es coparticipable, todo lo que se le otorgue a los exportadores deberá, por fuerza, ser detraído de una parte de la masa impositiva que corresponde a las provincias.

En rigor, Dujovne no está haciendo nada ilegal. El gobierno de Cristina Kirchner dejó deudas multimillonarias por este concepto, lo que afecta la competitividad del país. El Ministerio de Economía está poniendo las cosas en su lugar después de tanto desmadre (lo cual no es censurable) pero tal afán justiciero tiene sus costos, especialmente tierra adentro y luego de tantos años de haberse pisado estas devoluciones sin explicaciones.

A estas razones para la molestia deberían sumarse los cuestionamientos (algunos hechos públicos y otros dichos en sordina) sobre los niveles de pobreza en el gran Córdoba medidos por el INDEC. Para algunos dirigentes del macrismo vernáculo, es Schiaretti el responsable de la pauperización del distrito. Esta acusación, claramente, no es tolerable para alguien que cree de buena fe en la función redentora del justicialismo. Es comprensible, por lo tanto, que le endose la cuestión de los pobres a las políticas que lleva adelante la Nación.

Algunas explicaciones de naturaleza endógena atribuyen este problema a la carga tributaria local, nominalmente más alta que la de otras provincias. Esto puede que sea cierto, pero la acusación tiende a enervar al gobernador más que ninguna otra. No en vano Schiaretti tuvo que elevar alícuotas y valuaciones durante su primer mandato frente al ahogo al que lo sometía el kirchnerismo, una situación que se profundizó todavía más durante el último período delasotista. Visto desde este prisma, todo lo que ocurre con la pobreza en Córdoba (una de las jurisdicciones con menor empleo público del país) tiene que ver, forzosamente, con lo que se decide en la Casa Rosada.

Tampoco puede descartarse que el enojo de Schiaretti tenga algo que ver con la estrategia que deberá seguir el justicialismo cordobés de cara a las próximas legislativas. Las espadas del Panal saben que, si De la Sota es candidato, necesitará confrontar con el gobierno nacional y que esto podría resultar políticamente incómodo de continuar sine die la relación de afecto que los une con el presidente. Es mejor ir separando los tantos antes que tener que dar explicaciones en medio de la campaña pues, en este negocio, el que explica pierde.

Esta estrategia preventiva tiene mucho que ver con la necesidad de autopreservación. Aunque el gobernador no se encuentre particularmente interesado en las próximas elecciones (más de una vez dijo que serán “de baja intensidad”), esto no significa que esté resignado a perderlas. Todo lo contrario. Pero, en este punto, se encuentra en una encrucijada. El único que le garantiza el triunfo es De la Sota, quien demanda una mayor lejanía con la Nación. Sin reemplazos a la vista debe, por lo tanto, tendría que acomodarse a las maniobras que le señale su candidato. Si esto lo obliga a marcar diferencias respecto a Macri, pues así deberá proceder. En este sentido, puede que lo sucedido sea la primera señal de que Schiaretti haya puesto, finalmente, sus armas a templar.