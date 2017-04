Con críticas, el Gobernador prioriza perfil político

Por Marcos Duarte

Juan Schiaretti interrumpió un breve receso que había programado en su agenda y regresó a Córdoba con un perfil distinto. Marcó la cancha del esquema provincial con declaraciones tajantes con un voltaje político inédito en los últimos meses.

Desde que asumió la primera magistratura de la provincia, el gobernador había cultivado un estilo mesurado centrado en la gestión y con una fuerte impronta institucional. El restablecimiento de las relaciones con el estado nacional, luego de casi una década de aislamiento, ocupaba el primer lugar en su escala de prioridades.

“¡Ya no más discriminación contra nuestra Córdoba! ¡Ya no más discusiones estériles! ¡Córdoba jamás se creyó diferente al resto de la nación! ¡Jamás se creyó una isla! Simplemente sentimos orgullo de nuestra idiosincrasia y de ser cordobeses” exclamó Schiaretti en el discurso inaugural de su gobierno, allá por diciembre del 2015.

A partir de ese momento, se mantuvo distante de las tensiones partidarias y solo intervino en momentos en los que la disputa política amenazaba a comprometer intereses concretos de su administración.

La más célebre de esas incursiones en los debates nacionales tuvo lugar en momentos en los que la oposición unida se aprestaba a sancionar un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que implicaba un grave costo para las finanzas provinciales. En ese momento, se erigió como uno de los gobernadores no oficialistas que se alinearon con el ejecutivo nacional para frenar la avanzada y hasta inauguró un grupo de mandatarios provinciales que se propusieron protagonizar las relaciones con el gobierno nacional por fuera de los esquemas partidarios en los que se enrolaban.

En ese mismo momento, profundizó un concepto que también había mencionado en su discurso de asunción y que había pasado desapercibido. “Yo formo parte del peronismo republicano” dijo el gobernador y se alejó de Sergio Massa, quien fuera el candidato oficial del peronismo cordobés luego de triunfar en las PASO frente a José Manuel de la Sota.

En esta semana, Schiaretti parece haber decidido darle contenido a esa definición política y ocupar el centro del ring. Desde el inicio, no tuvo empacho en asegurar que uno de los ejes de su idea de peronismo era garantizar la gobernabilidad en todos los niveles. No dudo en diferenciarse de los planteos catastrofistas de los sectores del kirchnerismo y coincidió con Mauricio Macri en la idea de sincerar la economía argentina.

Esta actitud generó tensiones al interior de Unión por Córdoba. Si bien la sangre nunca llegó al río, los matices con José Manuel de la Sota en lo relativo al volumen de las críticas hacia el oficialismo nacional se hicieron cada vez más visibles.

Es por esto que las críticas que Schiaretti lanzó en los últimos días hacia la coalición Cambiemos sorprendieron a propios y extraños. La máxima, repetida en los corrillos del justicialismo local, que sostenía que su rol consistía exclusivamente en manejar el timón de la administración mientras cedía en De la Sota el diseño de la política voló por los aires.

“La pobreza es responsabilidad del Estado nacional, así como de la política económica del país” disparó el gobernador interpretando los números del INDEC que arrojaron una fuerte concentración de la indigencia en el gran Córdoba. La afirmación dejó perplejos a quienes estaban acostumbrados a un estilo mucho más “institucional” en las referencias del gobernador hacia el gobierno nacional.

En el mismo sentido, cargó tanto contra el paro nacional convocado por la CGT como contra algunas manifestaciones de la gente reunida en la movilización de apoyo al gobierno conocida como 1A. Según el gobernador, la polarización política entre dos bandos al parecer irreconciliables es nociva para el país.

Por otra parte, si bien confirmó que descontará prolijamente los días no trabajados por los docentes en huelga, se diferenció de las medidas aplicadas por la gobernadora María Eugenia Vidal. “Nunca vamos a ofrecer un premio a quien no haga paro” sostuvo ya que, según su visión, atenta contra la libertad de agremiación de los trabajadores.

Las causas del cambio de tono de Juan Schiaretti tiene razones variadas. Por un lado, considera que algunas medidas del gobierno nacional afectan directamente a Córdoba. La carta que le envió al ministro Nicolas Dujovne en relación a los descuentos aplicados sobre la recaudación del IVA es el mejor ejemplo de la incomodidad creciente del gobernador.

Además, parece decidido a constituirse en el conductor del justicialismo de cara a la próxima elección y, en función de ese objetivo, no está dispuesto a pagar costos políticos por una supuesta cercanía a Cambiemos.

Schiaretti abrió la semana política con una nueva impronta. Busca su propia “gran avenida del centro” que le permita mantenerse lejos de los planteos del kirchnerismo sin arrojarlo a los brazos de Macri. El tiempo dirá si puede romper la polarización.