Ya hay “vices” en Alberdi

Por Federico Jelic

En la recta final de la carrera a la presidencia de Belgrano, ya salieron a la luz los protagonistas más preponderantes por Alberdi, en busca de aparición pública y una mediatización que irá “in crescendo” en las próximas horas. En tiempos proselitistas, todo es válido, a pesar de que algunos hábitos ahora seguramente se exagerarán y la necesidad de dar a conocer ideas, fundamentos y proyectos, abarcará la agenda de los dos candidatos al gobierno del club “Pirata” en los próximos días. El 29 de abril se conocerá la verdad en las urnas, después de más de 20 años.

Ya es harto sabido quiénes encabezarán los bloques aspirantes al trono, restaba conocer sus compañeros de fórmulas. Fue entonces cuando dejaron de lado tanto misterio y salieron a la luz. Por el oficialismo, con Jorge Franceschi a la cabeza, irá Sergio Villella, neófito de la situación aunque sin experiencia política. En la oposición, estará Marcelo Santolini, otro debutante en las arenas políticas en Alberdi, acompañando a Santiago Montoya y a la oposición. Ahora sí, nada que esconder.

Villela, del grupo apolítico

“Amás Belgrano” hizo su irrupción en el escenario como un grupo de entusiastas jóvenes socios, la mayoría de ellos empresarios con vocación de colaborar con el club, aportando ideas y algunas herramientas que podían ser de utilidad. Notaron que el oficialismo hacía agua a la hora de dar a conocer algunos alcances institucionales, fallando en el mensaje clave, y como coincidían en algunos puntos principales con la gestión de Armando Pérez, se acercaron desinteresadamente.

A medida que fueron tomando confianza, de a poco Pérez y sus laderos le fueron dando espacio, como por ejemplo, con las campañas de socios, los lanzamientos de la venta de los palcos VIP en el Gigante de Alberdi y otras acciones. En ese contexto, apareció Villella.

El hombre en cuestión es un emprendedor inmobiliario, destacado empresario en ese rubro, conocido por su fanatismo por Belgrano. Además de formar parte de “Amás Belgrano” casi desde la génesis del núcleo, a muchos no les sorprendió que de repente diera el salto hacia los cargos políticos.

Desde “Amás Belgrano” manifestaron y subrayaron con énfasis una y otra vez que no son una agrupación política. Y si alguno de sus miembros posee dichas apetencias, lo harán fuera del núcleo. Y bueno, este fue el caso de Villela, que buscará el cargo de vicepresidente en las próximas elecciones en Belgrano, a celebrarse a fines de abril. Se reunió con Franceschi y Pérez para rápidamente llegar a un acuerdo y sumarse al oficialismo en virtud de competir por tres años más de gestión.

La fórmula será Franceschi presidente, Villella vice, en el marco de la agrupación “Nuevo Resurgir”. El oficialismo solía llamarse “Resurgir celeste”, pero como ahora su máximo líder Armando Pérez, por cuestiones estatutarias no puede postularse tras dos períodos al frente de la entidad, la necesidad de renovación motivó también a un cambio de denominación política.

A su vez, pese a que no está confirmado, se habla de que dos integrantes más de “Amás Belgrano” conformarán la lista oficial. El vice segundo actual, Abraham Rufail, no estará en ningún cargo en esta nueva etapa.

Santolini y la oposición

Intrínsecamente hincha y socio de Belgrano, Marcelo Santolini no es muy conocido en los lugares de repercusión mediática, aunque su identificación no admite objeciones. Después de diversos estudios técnicos, y sobre todo, también de necesidades institucionales para ser candidato, desde la oposición le otorgaron el puesto de vicepresidente a este joven empresario que desde hace años dirige a las panaderías San Alfonso. De esta forma, irá junto a Santiago Montoya en busca del poder en Belgrano.

Santolini no pertenecía directamente a ninguna afiliación política en Belgrano, de hecho, se fue acercando solo, por algunas disidencias con el proceso de Armando Pérez, nada más. Entonces, la estrategia de la fusión llamada “Corazón celeste” era no armar un equipo cuyas caras visibles provengan todas de la política. El sector empresario entonces está representado en parte por Santolini.

Vale aclarar que Montoya conduce “Encuentro celeste”, y a su vez tiene adhesiones de “Belgrano infinito” cuyo gestor es Daniel Farfán, y a esta mixtura hay que sumarle ahora el aporte de Marcelo Rodio, legislador provincial por Unión por Córdoba, quien desde hace años encabeza “Belgrano de América”. Rodio también tendrá un rol preponderante.

Montoya se sigue moviendo permanentemente, en la búsqueda de un consenso con los sectores opositores, y encontró en estos espacios la posibilidad de armar un frente opositor a Pérez, quien entre gerenciamientos y club social, lleva once años, con dos mandatos consecutivos.

Acciones del vice

De todas maneras, en muchos casos, la figura del vicepresidente no siempre tiene injerencia directa, pero en Belgrano, podría representar un faro en pos de captar nuevos votantes. Porque tanto en el oficialismo con Villela como en la oposición con Santolini se trata de personajes sin historia política en el club. Villela cuenta con la reciente experiencia en “Amás Belgrano” (a pesar de ser un grupo apolítico, algunas acciones bien pueden emparentarse con esa naturaleza) y su perfil fue designado en función de que otros socios perciban la renovación dirigencial. Que no se trata de la estructura de Pérez y sus dos adláteres-asesores de siempre. Mientras finiquitan detalles de la construcción de la nueva tribuna en la calle Hualfin, que aumentará la capacidad del Gigante de Alberdi a más de 30 mil espectadores, la campaña proselitista apunta a “ir por más”, cumpliendo el sueño de los hinchas de un estadio propio, remodelado y acorde a su convocatoria. Villella participó de ese lanzamiento a modo de networking en diciembre, tiene su palco VIP, y entonces, el resto se dio por decantación para formar parte de “Nuevo Resurgir”.

Santolini por su lado llega desde otros orígenes, aunque buscando el mismo camino. De renovación, de cambio de paradigma desde las esferas. Acompaña desde hace un tiempo a Montoya, su presencia es activa en reuniones y otros movimientos. “Santolini no es descendiente o heredero de generaciones de empresarios, él se hizo desde abajo, con mucho empuje, con un estilo muy a lo Belgrano. (…) La gestión de calidad se traduce en la certificación de calidad ISO 22001 que ostenta su empresa aunque creo que lo decisivo es que es un hincha cabal y fiel de Belgrano, un auténtico Pirata”, describió Montoya a su socio de fórmula, edulcorando su capacidad.

Las cartas se van mostrando. Ya están las fórmulas, restará conocer el resto de la lista y los mánagers deportivos aunque las especulaciones y los indicios son claros.

Belgrano vuelve a tener vida democrática, y es siempre saludable que haya opciones en las urnas, en busca de un progreso institucional y deportivo.