UCR: asumió Sappia en Convención (y Negri sacó chapa en Cambiemos)

Por Alejandro Moreno

El angelocista Jorge Sappia asumió ayer en el Teatro Coliseo de La Plata como presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en un acto al que asistió la gobernadora macrista María Eugenia Vidal, y en el que Mario Negri aprovechó la tribuna partidaria para capitalizar su trabajo en la Cámara de Diputados y su fama en la TV nacional y en las redes sociales.

Sappia llegó al máximo cargo del escalafón partidario (aunque es más ejecutivo el presidente del Comité Nacional) como resultado de una lista de unidad que en Córdoba celebró particularmente Ramón Mestre, que es amigo personal del nuevo presidente y lo cuenta como asesor en su gestión.

La Convención de la UCR ratificó finalmente el acuerdo electoral con el PRO.

El presidente de la Convención destacó los resultados de la coalición electoral: “permitió devolver a la República Argentina condiciones de institucionalidad que habían sido arrasadas durante doce años”, pero advirtió que “el actual proceso democratizador no se ha conformado con la solidez que la hora exige y todavía surgen brotes autoritarios”. Ratificó, además, la pertenencia de la UCR a Cambiemos.

La Convención radical contó al inicio con la presencia de Vidal, cuya imagen en el escenario ratificó más que las palabras la vigencia de la unión entre la UCR y el PRO.

Vidal habló de la necesidad de “la necesidad de fortalecer el camino y el trabajo en equipo”. “Como parte de Cambiemos, una parte comprometida profundamente en el cambio de la Argentina y la Provincia, necesitamos que todos los que estemos en el barco de los mismos valores estemos juntos. Es la única manera con la que vamos a poder cambiar de fondo nuestro país”, dijo.

“Ese barco con los mismos valores fue el que se expresó el sábado en la marcha: los valores de la paz, el respeto, el trabajo, la justicia, la verdad”, agregó.

La macrista Vidal fue muy aplaudida por los radicales, que cuentan en La Plata con el vicegobernador Daniel Salvador. Otro que se llevó una buena acogida fue Mario Negri, el jefe de los diputados nacionales de Cambiemos, y una de las espadas de Macri en los medios de comunicación.

Negri -a quien algunas versiones indican como una opción para la futura presidencia del Comité Nacional, y otras como un eventual rival interno de Ramón Mestre para la candidatura a gobernador en el 2019- aprovechó su momento político y mediático para restregar a los radicales sus éxitos parlamentarios.

“El interbloque que yo presido es minoría: somos ochenta y ocho diputados cuando cada vez que necesitamos sacar una ley se requieren ciento treinta”, calculó. No hizo falta que recordara que el encargado de conseguir los votos es él.

En su discurso, Negri pidió una mayor capacidad de respuesta política. “Hay que tener velocidad para responder a los nuevos reclamos, a los nuevos derechos que la sociedad incorporó, que no existían. Es decir que tenemos un tiempo por delante para aggiornar a la organización partidaria”, opinó. Y arengó a los convencionales (que tienen entre sus facultades la reforma de la Carta Orgánica): “No tengan miedo en modificarla”.

Luego, manifestó que permanecen inalterables los principios del radicalismo; eso es como una roca”.

Negri convocó a dar “un salto de calidad en Cambiemos”, y con su estilo cuidadosamente campechano pidió: “dejemos de ser llorones, pongamos más radicalismo en Cambiemos”.

Corral

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, aseguró que “los radicales son los que tienen que encabezar las listas de Cambiemos” en las próximas elecciones legislativas.

Corral afirmó que “los radicales tenemos que consolidar el cambio. Los radicales son los que tienen que encabezar las listas de Cambiemos” e instó a “consolidar el cambio”.