El combate central

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

En medio de los múltiples enfrentamientos, fricciones y pequeños combates cotidianos que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri, hay uno que bien podría ser considerado la madre de todas las batallas. Es la que libra la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal contra los gremios docentes de su provincia. Porque se trata de una disputa de alcance nacional, que involucra al propio presidente más allá de cualquier consideración estrictamente geográfica.

Según cómo pueda resolver la pulseada con los gremios docentes será el destino político inmediato de Vidal. Esto puede parecer una exageración pero sin duda es un hito que marcará, en una dirección u otra, la gestión de la gobernadora.

Los argumentos de Vidal son contundentes: tras doce años de administración K, la educación no ha hecho más que desmejorar según demuestran todas las mediciones. La enseñanza pública se ha deteriorado y cada vez más padres eligen la educación privada para sus hijos, soportando así un gasto adicional que se muestran dispuestos a pagar con esfuerzo ante la baja calidad de la oferta estatal.

El paro que enfrenta Vidal es de compleja resolución. Los sindicalistas están acostumbrados a ejercer un sistema de extorsión que consiste en parar en forma ilimitada hasta torcer el brazo de los que gobiernan, más allá de toda razonabilidad. En este caso, además, la cara más visible del conflicto no tiene pudores y no hace ningún esfuerzo por ocultar su manifiesta vinculación política con Cristina Kirchner y su grupo político. Esta circunstancia y el particular aspecto de Roberto Baradel, su agresividad y falta de moderación suman a favor de Vidal, que lo enfrenta con firmeza y con chances ciertas de doblegarlo. Y esto es algo que paso a paso parece ir logrando: ya un 70% de los docentes de la provincia están trabajando en forma normal.

Los sindicalistas docentes, además, en su afán de mostrar energía combativa cometen errores como el escrache que realizaron días pasados en la casa particular de la gobernadora, un mecanismo filo fascista, propio de un estilo patotero y violento. Vidal respondió con serenidad y argumentos calmos, dejando en evidencia la desmesura de la acción gremial.

Decimos que se trata de una batalla crucial porque los ojos del resto del sindicalismo y de la totalidad de las provincias están puestos en La Plata. ¿Podrá el gobierno enfrentar la lucha sindical con éxito? ¿O deberá aceptar calladamente toda imposición gremial aún aquellos reclamos para los que carece de recursos?

Vidal está mostrando una voluntad de cambiar en serio la educación. Ha enfrentado a los sindicalistas en un tema tabú: los elevados índices de ausentismo docente, que llegan al 17% en las escuelas provinciales mientras que los colegios privados de la provincia de Buenos Aires registran apenas el 5%. Esta conducta de algunos maestros constituye un claro abuso de las normas laborales y cuenta con la protección sindical. ¿Esto puede cambiarse hacia parámetros más razonables o se trata de un problema que hay que aceptar como viene y renunciar a modificarlo?

Aunque ya ha cedido espacio en los titulares de la prensa y vaya camino a convertirse en rutina, el paro docente en la provincia de Buenos Aires es una de las batallas centrales del gobierno de Macri.