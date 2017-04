Una “espontaneidad” de casi una década

Por Marcos Duarte

La ausencia de una estructura profesionalizada parece ser el único dato en el que coinciden tirios y troyanos a la hora de analizar la convocatoria que tuvo lugar el sábado pasado en todo el país. Para unos es sinónimo de frescura e independencia, para otros es síntoma de elitismo y desprecio por la política.

Desde los sectores más afines al gobierno, incluyendo al propio Mauricio Macri, se resalta el carácter silvestre de la concentración. “Desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán” afirmó el presidente apenas comenzada la desconcentración de la multitud reunida en Plaza de Mayo.

En la otra orilla, los observadores ligados al kirchnerismo resaltaron que las expresiones presidenciales revelan clasismo y estigmatización de las organizaciones tradicionales de la política. “Odio de clase. Al pretender ganar la calle, exhibió una muestra más de odio de clase. Horrible”, fue la reflexión del ex ministro Aníbal Fernández sobre el autodenominado 1A.

Si tomamos alguna perspectiva, la “marcha por la democracia” que tuvo lugar el fin de semana repite características de otras convocatorias similares protagonizadas por el mismo colectivo político. La ausencia de identificaciones partidarias visibles, la comunicación vía redes sociales y la modalidad “concentración sin oradores” no son innovaciones en la historia reciente de las demostraciones callejeras masivas.

El 15 de julio del 2008 fue el primer baño de masas del sujeto político que, a grandes rasgos, se puede denominar “antikirchnerismo”. En plena discusión parlamentaria de la célebre resolución 125 que imponía retenciones móviles al sector agropecuario, la denominada Mesa de Enlace convocó a cerca de 200.000 personas frente al Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires y multitudes importantes en innumerables puntos del país.

Si bien la protesta fue protagonizada por las entidades agrarias contra una medida concreta, la movilización excedió por mucho la cuestión en debate y se convirtió en una expresión callejera de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner quien, pocos meses antes, había sido electa con un 45,29% de los votos.

En los años siguientes, se repitieron demostraciones con características similares. El 8 de noviembre de 2012 (8N), una multitud se concentró frente al Obelisco contra la reelección de Cristina Kirchner, esta difusa consigna templó la unidad de los sectores políticos opositores que disputaron, con éxito, los comicios legislativos de 2013.

El 18 de abril del 2013 (18 A) tuvo lugar una de las mayores movilizaciones contra el gobierno nacional de entonces. Masivamente, los sectores opositores se lanzaron a la calle con el objetivo de frenar lo que el kirchnerismo había bautizado como “democratización de la justicia”. Pocos días después, la Corte Suprema declaraba la inconstitucionalidad del proyecto.

La dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, fue el desencadenante de la última marcha opositora antes del cambio de gobierno. El 18 de febrero del 2015, cientos de miles de personas, convocadas por un grupo de fiscales, caminaron desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo bajo una lluvia torrencial reclamando el esclarecimiento del hecho. El llamado 18 F se convirtió en el elemento galvanizante que desembocó en la constitución del frente Cambiemos.

Esta sucesión de eventos nos debería hacer dudar de la pretendida “espontaneidad” de las convocatorias. Se trata de un sector de la sociedad que, como tantos otros, adquirió gimnasia en la movilización y elaboró sus propias técnicas para llevarlas a cabo.

La particularidad de la movilización del sábado es, nada más y nada menos, que es la primera que se produce durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el principal impulso sigue siendo el rechazo a su antecesora. Que la principal consigna haya sido “No vuelven más” despeja cualquier duda al respecto.

Sin embargo, este rasgo también puede explicarse si observamos que, contra la mayoría de las predicciones de los especialistas, el kirchnerismo sigue siendo percibido como el sector más potente de la oposición. Este dato explica que, las demostraciones callejeras opositoras al macrismo hayan sido hegemonizadas por los grupos leales a Cristina Kirchner.

La vigencia de este eje de confrontación garantiza a los sectores en pugna un poder de movilización considerable. Ernesto Laclau, el teórico preferido del kirchnerismo, fue quien verbalizó la conveniencia de la división de la sociedad en dos campos opuestos. “El espectro político tiende a la polarización, pero la polarización no ha encontrado su límite ni su forma definitiva. La Argentina está evolucionando hacia una polarización dentro de un sistema institucional. Puede parecer un poco optimista, pero creo que es así”, declaraba en el 2010 el intelectual argentino radicado en Londres hasta su fallecimiento. Al parecer su predicción se ha cumplido, aunque probablemente en un sentido opuesto al que hubiera deseado.