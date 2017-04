Pese al viento en contra

Por Gonzalo Neidal

Se develó la incógnita: la marcha funcionó.

En todo el país la gente se concentró a expresar su apoyo a la democracia, que en este momento tiene nombre y apellido: Mauricio Macri.

Fue una sorpresa para muchos. Incluido el propio gobierno, siempre temeroso de promover concentraciones.

En los días previos abundaban las versiones contradictorias. Personajes prominentes del gobierno nacional salieron a desactivar la concentración. No lo hacían de un modo decidido, claro. Simplemente decían que no la alentaban, que no la habían convocado. La más enérgica de todos –conforme a su estilo habitual- fue Elisa Carrió. Dijo que el gobierno “no necesita” de estas expresiones de apoyo. Raro concepto de la política. Probablemente Carrió se conforme con cámara de televisión, programas políticos y su propia palabra indicando al rebaño, el camino a seguir.

Además del desaliento de los propios, surgió la noticia de que la marcha era una maniobra del kirchnerismo, que había hecho rodar la noticia por redes sociales con la intención de sembrar confusión y que, como resultado, se obtuviera una magra concentración. Si fue así, no les dio resultado.

Para el PRO, partido en el que abundan nuevos exponentes de la política, pareciera que entienden que la acción en este territorio es lo que ocurre cada vez que se vota. Siempre apelan a la razón, al diálogo, a llamados a la reflexión, a las relaciones civilizadas, lo que ciertamente no está mal. Pero ya va siendo tiempo de que se despabilen: la política incluye también la calle, la movilización, las expresiones de fuerza militante, las manifestaciones.

Si piensan que estos modoscorresponden a “la vieja política”, están equivocados. No estamos hablando de los piquetes ni de la utilización de la fuerza para hacerle la vida imposible al resto de la población. Hablamos de expresiones de fuerza militante, de voluntades, de decisiones de transitar en una determinada dirección y de respaldar un rumbo concreto.

En el caso de Córdoba, la molicie del radicalismo es alarmante. Mario Negri, desde del mesa de Mirtha Legrand indicó que la marcha era inconveniente. La UCR no movió un dedo a favor de la concentración que se hizo frente a la Casa Radical, en una provincia que donde Macri sacó el 70% de los votos y que de algún modo volcó a su favor la elección nacional. Si el radicalismo quiere alguna vez volver a gobernar esta provincia, más vale que comience a pensar cómo hace para liderar a los no peronistas. ¿O quizá pensó que, como se trataba de una marcha de apoyo a Macri, entonces no era conveniente sumarle gente?

Sería importante que la dirigencia del PRO y de la UCR, además de ponerse contentos con los resultados de una concentración a la que sabotearon, tomen nota de la potencialidad movilizadora de la gente que los apoya y de la fuerza del respaldo que están recibiendo.

Y sobre todo, aprender que la política no sólo se hace con encuestas, declaraciones en los medios, trolls, escritorios y protocolo.