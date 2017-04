Listos para las listas

Por Javier Boher

Estamos listos para arrancar, amigo lector. Las negociaciones por las listas para las elecciones legislativas de octubre coparon la agenda de la semana pasada. No es que los muchachos estuvieron todo el verano tomando sol y ahora que llegó el otoño se acordaron que es año de elecciones. Todos estuvieron negociando lugares, especulando con posibles candidaturas (propias y ajenas) y tanteando el terreno. Algunos más audaces incluso se largaron a empapelar la ciudad para que la gente les conozca la cara antes de que empiece la campaña (la oficial, digamos).

Si “cada lechón en su teta es el modo de mamar”, cada candidato en su espacio es el modo de armar. Con el paso de los meses la política fue retornando a sus cauces históricos y en Córdoba de a poco se fueron redefiniendo dos grandes espacios. Este regreso al bipartidismo era uno de los objetivos buscados por las PASO, que llevan las internas a una votación general y permiten que los que quieren renovar un espacio puedan empezar a asomar la cabeza. No sabemos si las dos posiciones predominantes van a recurrir a las PASO o negociarán antes, pero no descartaríamos nada. En el rincón azul, los siempre listos peronistas, que en su habitual forma de Unión por Córdoba están recorriendo la provincia en busca de antiguos referentes kirchneristas (los pocos que podían hacer pensar al FPV en la posibilidad de renovar al menos una de las dos bancas que ganaron en 2013). En la esquina roja/amarilla, la amplísima coalición de Cambiemos: radicales, juecistas, lilistas y macristas. Fuera de nuestro análisis va a quedar la cada vez más sólida izquierda clasista (tanto por su desempeño electoral como por la dureza para aggiornarse) y la cada vez más floja izquierda progresista (que hace dos años llevó como candidata a presidente a la señora que ya ganó y que en Buenos Aires cerró su alianza con el señor que piensa en “la gente”).

Los muchachos peronistas saben que unidos tienen más chances de triunfo, así que la lista se negocia con la premisa de conservar el poder. La buena imagen del presidente hace que en Unión por Córdoba se estén sacando chispas sobre el rol a asumir. Por un lado, un Schiaretti cercano a Macri y con la necesidad de gobernar quiere poner a su gente en la lista para “bancar el proyecto” (lo mismo que hacía De la Sota con el kirchnerismo cuando andaba corto de “money”). El gallego, por su parte, se resiste a instalarse en la plaza a darle de comer a las palomas y quiere ir de nuevo por protagonismo nacional (aunque con cuidado, para que no se le cruce el fantasma de Odebrecht). Heridos por la derrota del señor de la lancha, aquellos que hasta hace dos años no dejaban sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada no se acuerdan muy bien dónde fue que las dejaron, porque negocian su traspaso cual jugador libre. Como el peronismo perdona una traición pero nunca una derrota, aquellos que hasta hoy estaban en la diáspora justicialista (entre el kirchnerismo, el juecismo y el olguismo) van retornando a un espacio donde la victoria garantiza un puestito en la administración pública. Militar la derrota se lo dejamos a Los Pumas, porque en política eso no garpa.

Dentro de Cambiemos lo que está listo es el lío, y van asomando algunos problemitas para el armado. En la coalición multicultural todavía no lograron definir una identidad clara que no sea sólo antikirchnerismo, pero considerando lo que le cuesta al radicalismo definir una línea, quizás nunca lleguen a darle forma a una imagen sólida a su alianza. Cada partido tiene sus propias internas que resolver antes de ir a otra interna entre todos. Si hacemos memoria, hace cuatro años Aguad, Baldassi, Martínez y Cucui (si, el del spot del cucú) encabezaron cuatro listas distintas que hoy deberían dirimir sus diferencias para estar en una sola. Ante la Odisea que significa consensuar una lista, las penélopes cordobesas tejen y destejen a la espera del regreso de Ulises para que defina qué lugar le va a tocar a cada uno. Quien va a querer un buen lugar es el ave fénix cordobesa, que después del papelón que hizo en la elección a intendente de hace dos años hoy revive de la mano del decano. No, no hablamos de ninguna autoridad de la UNC, amigo lector. El Decano es Atlético de Tucumán, cuyas peripecias aquella vez que fue a jugar a Ecuador le significaron a Juez aire en los noticieros de todo el país para que haga su rutina cada vez más rutinaria de stand up.

Lo que está en juego

Como usted bien sabe -porque lo sabe, ¿verdad?- la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años y el Senado por tercios en el mismo período. Esto quiere decir que en octubre vamos a votar para renovar la mitad de los diputados cordobeses (9 de un total de 18) y ningún senador de los tres que votamos en 2015. La otra particularidad es que votamos con listas cerradas: no podemos mezclar candidatos de distintos partidos ni agregar gente, ni siquiera cambiarles el orden. Así, lo que suele ocurrir es que ningún candidato pierde, porque primero hacen campaña con Juan Hacedordecaminos por un partido y Claudia Amohacerhospitales por el otro. Van a la campaña, se despedazan y se acusan de todo, pero después terminan entrando los dos, junto con el resto de los muchachos y muchachas de la lista según la cantidad de votos que haya obtenido cada partido. Como todos sabemos, mientras que en los primeros puestos están los mejorcitos (en términos de imagen, por supuesto), cuanto más nos acercamos al puesto nueve en la lista empiezan a aparecer candidatos como Silvia Soypunteraenelbarrio o Ricardo Soydelsindicatodebaqueanos. Por eso el armado es tan importante y no algo que se hace como la lista del super, por la que la gente termina comprando cuatro latas de jardinera de repollo pero se olvida del papel higiénico o los fósforos. Cuando se negocian lugares en la boleta se lo hace para arreglar con los distintos sectores internos, para descomprimir tensiones, para cubrir las vacantes cuando se van al Poder Ejecutivo Nacional (Aguad – Ministro de comunicaciones), Legislativo Nacional (Caserio – Senador), Ejecutivo Provincial (Massei – Ministro de gobierno), Ejecutivo Municipal (Gill – Intendente de Villa María) o si simplemente se cansan y renuncian (Scotto – Bobó).

Amigo lector, tenemos que estar atentos a los movimientos. Entre tantas reuniones, arreglos, acuerdos, chanchullos, matufias y demás negociados, lo que veamos que pase en el armado de las listas nos puede anticipar los movimientos de la política cordobesa para los próximos dos años. Quizás veamos algún regreso estridente que opaque esos sutiles movimientos que suceden por lo bajo, como si todo partiera de la muñeca de un ilusionista, pero estoy seguro de que usted está más que listo para ver más allá de las listas.