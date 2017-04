Delasotistas (¿sin De la Sota?) ya pujan por la boleta

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La indefinición que por ahora mantiene el ex gobernador José Manuel de la Sota respecto a si será o no candidato en octubre próximo, no es impedimento para que el sector del peronismo que le reporta políticamente comience a movilizarse y trabajar en el armado electoral de cara a las legislativas.

Por el contrario. Mientras el ex mandatario provincial se prepara para emprender en los próximos días una gira académica por Europa que lo mantendrá fuera del país por varias semanas, la agrupación juvenil La Militante junto a dirigentes delasotistas preparan un plenario en la Capital para los primeros días de mayo.

El propósito formal de la convocatoria será analizar el escenario provincial y nacional en un año electivo, reagrupar la tropa y sumar nuevas voluntades al espacio político interno que hoy constituye esa agrupación, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales del interior.

Sin embargo, el plenario también persigue como objetivo político fijar el posicionamiento de este sector de cara al armado de la lista con la que Unión por Córdoba competirá en la elección de medio término. Más aún considerando que en el delasotismo las legislativas son leídas como “cruciales” en términos de construcción de oposición al gobierno de Mauricio Macri.

La convocatoria surgió de una reunión que el fin de semana mantuvieron los diputados nacionales Adriana Nazario y Agustín Calleri con los legisladores provinciales Franco Miranda (de la Militante) y Marcos Farina, y el vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Joven, Edgar Bruno. Además de ser oriundos de Río Cuarto, esta línea delasotista comparte también la necesidad de plantear un debate hacia adentro del partido.

“Creemos que debe haber un debate muy fuerte dentro del PJ, hay que discutir ideas. Estamos atentos y queremos ser parte de la discusión que se dé cuando haya que definir la lista. Somos una fuerza interna con identidad propia” dijo Miranda, referente de La Militante.

La discusión por los nombres

La puja por los nombres de quienes integrarán la boleta del oficialismo ya comenzó. Son varios los sectores internos que esperan verse representados y con un lugar expectable en la lista que finalmente competirá en octubre. Sin embargo, no son pocos los que también miran las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una instancia posible para medir candidatos si es que no hay acuerdo.

Si bien dentro del PJ no se discute que el mejor exponente para encabezar es el propio De la Sota y sobre su figura hay consenso a pesar de las diferencias políticas que existe entre los dos caciques de Unión por Córdoba, la discusión se genera del segundo casillero para abajo. El plan B del peronismo ante una virtual negativa del ex mandatario a participar, sería el actual vicegobernador Martín Llaryora quien en los números que manejan desde el Panal también garantizaría el triunfo al peronismo. Le seguiría la esposa del gobernador Juan Schiaretti, la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo Alejandra Vigo, mientras que lo que vendría después, es materia de discusión.

Las diferencias políticas que existen entre Schiaretti y De la Sota tensan la relación pero nunca la rompen. Y nadie duda de que la lista que llevará el peronismo oficialista para tratar de retener las cuatro bancas que pone en juego en la Cámara Baja, será fruto de las negociaciones entre los dos referentes. Mientras tantos, la dirigencia y militancia política hace su propio juego. Hasta el 24 junio cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas con vistas a las Primarias del 13 de agosto, hay tiempo para la discusión.