Daniele sobreactúa contratados para disimular paritaria

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El Palacio 6 de Julio y sus reparticiones oficiarán esta semana de trinchera sindical. Durante el fin de semana, el secretario general de los municipales, Rubén Daniele, instruyó a sus delegados para que comuniquen el nuevo cronograma de asambleas y paros.

Los representantes de bases y la cúpula del Suoem resolvieron adherirse al paro nacional del jueves próximo, dispuesto por los triunviros de la CGT, para rechazar las políticas de gobierno del presidente Mauricio Macri. El martes, los estatales de la ciudad estarán de asamblea para patalear por la reanudación de los pases a planta del personal contratado.

El mandamás del Suoem adicionó una promesa: no descarta convocar a un paro –bajo la modalidad de asamblea general- para respaldar de manera firme el largo peregrinar de los factureros, artículo 8 y 9 del municipio que, seguramente, serán objeto de una sexta negociación entre el gremio y el Ejecutivo.

Como se evidencia, Daniele fue dispendioso si se compara la última medida con otras aplicadas en contextos similares, donde era evidente la moderación con la gestión radical. Sobran ejemplos para apoyar la aseveración: 1) Ramón Mestre pasó sus primeros 20 meses de gestión sin un paro general; 2) Daniele vaticinó una muy buena relación con los inquilinos del Palacio 6 de Julio para el segundo mandato; y 3) no puede olvidarse que el egresado de Ciencias Económicas suscribió la creación del Ente de Servicios y Obra Pública. Claro que la revuelta interna que generó la nueva criatura del responsable del municipio no dejó opción al caudillo del Suoem, quien tuvo que ponerse al frente de los 40 días de paro porque era Mestre o él.

Daniele debe mostrarse empático con sus afiliados. Está metido de lleno en una nueva compulsa electoral para la renovación de la comisión directiva del Suoem. El paladín de los empleados públicos comunicó que planea representarlos por tres años más, postergando su retiro de la actividad, pese a que ya cuenta con los años de aporte y la edad jubilatoria.

Probablemente, disfrutará de un nuevo triunfo porque su histórico opositor, Ariel Quiñone, quedó dañado en la compulsa pasada y aún poco se sabe de su jugada política. Rumores sobran: algunos indican que buscaría recuperarse, aunque esto implique aliarse al oficialismo identificado con el color verde.

No obstante, la compulsa electoral interna no explica de manera completa la batería de asambleas que el Daniele autorizó por los contratados. Y en víspera de la paritaria. La negociación salarial no puede separarse de las últimas protestas. Es cierto que la agenda de efectivizaciones forma parte de la mesa de discusión con el Ejecutivo. El año pasado, se acordó un esquema de pases antes que la comisión salarial y los hombres de Mestre analizaran cifras. En concreto, un día separó una discusión de la otra.

Para el ejercicio en curso, las variables “sueldos” y “puestos permanentes” se mixturan. Daniele decidió que fuera así porque tiene razones fundadas para hacerlo: disimular una paritaria salarial que no promete si se toma como referencia el acuerdo testigo de la Provincia (18%, 1,5% y cláusula gatillo para el segundo semestre) y la previsión del presupuesto municipal, 18%.

De hecho, trascendió que el gremialista pretende una recuperación salarial de 20 puntos antes de julio. La posibilidad de desmarcarse de sus pares provinciales podría llegar en la segunda mitad de año, pero lo cierto es que no podrá agitar la bandera grabada con el signo peso durante su campaña electoral.