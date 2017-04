Convención Nacional UCR elige presidente (Córdoba, favorita)

Por Alejandro Moreno

Todas las previsiones indican que Jorge Sappia será elegido hoy, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el organismo que aprueba o rechaza las alianzas electorales (hace dos años bendijo el acuerdo con el PRO en la recordada reunión en Gualeguaychú). La designación de Sappia para el periodo 2017-2021, en reemplazo de Lilia Puig de Stubrin, tiene un complicado entramado político, tanto de la interna partidaria como de la coalición Cambiemos.

Lilia Puig de Stubrin, la actual presidente, aspiraría a la reelección, pero la Carta Orgánica partidaria le coloca dos vallas: ella es legisladora del Parlasur, por lo que tendría una incompatibilidad para ejercer ambos cargos, y además necesita los dos tercios de los votos para continuar, número que es bastante difícil de alcanzar en el mosaico radical.

Con esos datos en la mano, comenzó una operación política para colocar en ese cargo a un dirigente cuya designación envíe mensajes internos y externos.

En el radicalismo nacional hay quienes objetan la conducción del santafesino José Corral en el Comité Nacional, y de Ernesto Sanz al otro lado del teléfono de Mauricio Macri. Uno de ellos es Ramón Mestre, a quien el acuerdo con el PRO le ayudó a conservar la Intendencia pero antes le cerró el paso a pelear la Gobernación. Además, los macristas coquetean con otros candidatos a gobernador para 2019, amenazando erosionar las posibilidades de la UCR de recuperar el gobierno perdido el 20 de diciembre de 1998.

Sappia es un veterano dirigente angelocista que fue muy amigo de Ramón Bautista Mestre, el padre del actual intendente. Tanto, que el diputado Diego Mestre es su ahijado de bautismo. La amistad, entonces, pasó de generación.

Ramón Mestre pensó en Sappia para proponer a los radicales disconformes como futuro presidente de la Convención Nacional. Además de la amistad, le encontró varios atributos, según tradujo un mestrista del riñón: es de otro sector interno (la angelocista Línea Córdoba), no tiene más aspiraciones que puedan desviarlo de su tarea principal, y tiene una capacidad intelectual que permite exhibirlo con tranquilidad (¿habrá pensado también que la UCR provincial no recibirá, así, otro espacio relevante en el corto plazo, lo que dañaría eventuales aspiraciones de Mario Negri de presidir el más relevante Comité Nacional?).

Por supuesto, hay una condición preexistente: Sappia tiene sus peros a la alianza con Cambiemos o, para más precisión, al trato que el PRO le dedica a la UCR.

Sappia llegó a Gualeguaychú como uno de los objetores de la alianza con el PRO, y sus mentores esperan de él que cuando le alcancen los micrófonos formule apreciaciones críticas hacia el estilo de gestión de Mauricio Macri. Nadie piensa en una ruptura de la alianza, porque eso hoy le haría más daño a la UCR que al propio oficialismo del oficialismo, o sea el PRO.

El inoxidable Enrique Nosiglia participó de la operación. El tiene sus propios intereses, ya que quiere que Martín Lousteau sea admitido por el PRO como candidato a diputado nacional de Cambiemos (y luego a jefe de Gobierno) por la alianza que en el distrito porteño aún no se ha formado.

El propósito es sumar una voz para incomodar a Macri con la idea de que alguien digite el número de Nosiglia para negociar la alianza capitalina y la candidatura de Martín Lousteau.

Al plan se incorporó el bonaerense Juan Manuel Casella, gestión de la que habría participado Eduardo Angeloz; ambos compartieron fórmula presidencial en 1989. También se sumó Ricardo Alfonsín. Para Alfonsín, el cambio de estilo que se pretende dar a la Convención debe concluir en un mayor protagonismo de la UCR en Cambiemos, el viejo reclamo radical en la alianza. El hijo del ex presidente resumió en una frase la doble vía (hacia el PRO y hacia la interna partidaria) del mensaje que busca darse con la unción de Sappia: “A veces no hay diálogo porque una de las partes no quiere y otras, porque una de las partes no se anima”.

Faltaba Morales, y de eso se encargó Mestre cuando el gobernador vino a Córdoba a inaugurar la Casa de Jujuy. Finalmente, fichó el chaqueño Angel Rozas.

Del otro lado aparecen Sanz, el presidente del Comité Nacional, José Corral, y Jesús Rodríguez, aunque no harían demasiada fuerza en su contra. Sanz habría objetado la antigüedad de Sappia; no la edad (74 años), sino la antigüedad, que en el caso del promovido remite a su condición de ex ministro de Eduardo Angeloz (aunque, por cierto, Mario Negri, una renovación para la UCR nacional, fue vicegobernador en 1987).

La UCR de Córdoba tiene 21 convencionales, y no todos irán a votar por Sappia. Hoy se hará el conteo definitivo, pero los ojos estarán puestos en los que responden a Negri y a Carlos Becerra, y en algunos de la mismísima Línea Córdoba.

Esta extraña situación obedece a que acusan a Sappia de no consultar al amplio abanico radical cordobés antes de aceptar el juego de origen capitalino. La autonomía es, ya se sabe, una bandera histórica de la UCR provincial.