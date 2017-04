Cambiemos denuncia “conflicto de intereses”

El interbloque de Cambiemos en la Legislatura (UCR, Frente Cívico y el PRO) acusó que “el gobierno no controla lo que tiene que controlar. La empresa Roggio SA (que tiene a cargo la empresa dedicada al tratamiento de residuos industriales Taym, la obra de entubado del canal Los Molinos-Córdoba y la concesión de Aguas Cordobesas) es causa y consecuencia en una crisis que provocó un riesgo y una alarma en la sociedad cordobesa”, expresaron.

“Probablemente sean dos cosas por las que al oficialismo se le escapó la tortuga. Porque hay un conflicto de intereses de un mismo privado que es causa y consecuencia, mal y remediación en un mismo hecho”, advirtieron desde Cambiemos.

“Y además -agregaron-, se ve una falta de control y regulación que deja en evidencia como un privado es amo y señor en servicios públicos esenciales y el Estado, no sólo no sanciona, no sólo no controla, sino que hace puestas en escena para tapar la zozobra en que dejo a la población, sin información y con riesgos de salud, solo porque el gobernador estaba de vacaciones”.

“Es una muestra más de que el oficialismo está montando shows de fuegos artificiales para tapar los problemas no sólo de gestión, sino, la falta de transparencia y la llegada tarde a todas las crisis que, lamentablemente para los cordobeses, evidencia el cansancio y letargo en el que entró Unión por Córdoba”, afirmaron.