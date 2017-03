Justicia Legítima y el culto a la lealtad

Mientras el periodista leía varias notas en las que se sostiene que el oficialismo busca sumar aliados para retomar el acuerdo con el fin de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó, se topó con un artículo que plasma que la Comisión de Derechos de la Mujer y la Coordinación de Actividades Académicas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal homenajeó a la funcionaria “por su trabajo, trayectoria y compromiso por una sociedad más igualitaria”.

Teniendo en cuenta que el panorama judicial que enfrenta Gils Carbó es complejo, le surgió la inquietud de saber qué opina Justicia Legítima Córdoba sobre la polémica que generó la distinción y contactó a una informante del colectivo.

Periodista: ¿Viste el revuelo que se armó el Buenos Aires por el premio a Gils Carbó?

Informante del Colectivo: Sí, algo leí. Siempre hay tipos que quieren disciplinar a los luchadores.

P: Bueno, me parece que no estás tomando en cuenta que la procuradora tiene varias explicaciones que dar. No me parece raro que haya gente enojada.

I.d.C.: Me alegra lo que me contás. Es bueno enojar a esos tipos. ¿Quiénes son y qué dicen de Alejandra?

P.: Son varios miembros del Consejo Directivo del colegio, que sostienen que las acciones de la procuradora desde que asumió en su cargo, lejos de contribuir a una sociedad más justa, violentaron el Estado de Derecho, la independencia judicial y la división de poderes.

I.d.C.: Me causa gracia. Nada que ver, Alejandra es una capa total.

P.: Che, me parece que la lealtad te resta un poco en el plano de la objetividad…

I.d.C.: Es que vos sos un globoludo, no entendés nuestra causa…

P.: No te creas, entiendo bien lo que buscan, o lo que buscaban, porque me parece que van perdiendo impronta.

I.d.C.: Te dejo, entro a un curso. ¡Vamos a volver!

P.: Siempre igual vos…

I.d.C.: Macri Gato.

P.: ¿Tanto curso para eso?

I.d.C.: Chau, facho.

P.: Ufff…