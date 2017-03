UEPC reclama una oferta explícita a la Provincia

Luego de casi un mes del complicado inicio del ciclo lectivo, la Provincia y los docentes no encuentran un punto de contacto en la negociación salarial. Es más, inclusive podría decirse que las partes están más alejadas que al inicio de la negociación y que las idas y vueltas por las convocatorias aún no arrojaron ningún resultado concreto para, por lo menos, dar un paso adelante en esta discusión.

En este contexto de tensión, la UEPC lanzó ayer una nueva medida de fuerza. En sintonía con el paro de CTA nacional –central a la que está adherida Ctera- Juan Monserrat confirmó una nueva movilización al Panal para reclamarle al Gobierno que retome la instancia de diálogo. Se trata de una nueva estocada del gremio, que busca trasladar la presión al Centro Cívico.

Informalmente solo circulan versiones. Se especula con la Provincia los convoque antes del fin de semana, pero no hay nada concreto, según señalan desde los principales despachos de la Casa Espejada.

“Si el Gobierno cree que la propuesta es buena, debe formalizarla y ponerla a consideración de los docentes, y no prolongar el conflicto más allá de lo debido”, señaló ayer el secretario general de la UEPC.

La propuesta oficial: 19,5 por ciento en dos tramos, no convence a los docentes. La Provincia asegura que se trata de la inflación más un punto y medio más. “El problema es que nadie sabe cuánto será la inflación y nosotros nos tenemos que medir por los índices oficiales”, se queja un funcionario provincia del alto rango.

La incógnita es entonces de cuánto será el aumento de precios este año. De allí se desprende la segunda duda para los docentes: cuál será el indicador que se utilizará para medirla. Además tya tampoco seduce el punto y medio sobre la inflación, apuntar a lograr cuatro más.

Para la cúpula gremial la estrategia del Panal es dilatar el conflicto. La acusación no es desacertada, pero tampoco es lineal. Altas fuentes del Centro Cívico señalan que por lo enrevesado del conflicto no deben dar ningún paso en falso.

La Provincia podría descomprimir la tensión adjudicándole a los docentes un aumento a cuenta del futuro acuerdo. Un incremento salarial por decreto no está en los planes del gobernador. Pero consignar una suma, podría conmover la decisión de algunos sectores de mantener el reclamo. Además le ahorraría la ya necesaria ingeniería administrativa para abonar los retroactivos. Por ahora no está en los planes de los funcionarios.

Por lo pronto la única certeza salarial que hay ahora son los descuentos. Un punto urticante para los docentes que recién la semana que viene, cuando tengan es sus manos el recibo de sueldo, comprobarán el impacto real en el bolsillo de las detracciones. Como ocurre usualmente, la UEPC pondrá el grito en el cielo y la tensión recobrará temperatura.

Jorge Sappia, ex ministro de Trabajo de la Provincia y actual asesor paritario de la UEPC afirmó que “la posición en torno a los descuentos es que no pueden ser aplicados ya que responden a incumplimientos del Gobierno de Córdoba”.