Riutort y Méndez cerca, pero (todavía) no juntos

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

Mientras los peronistas de Unión por Córdoba y los aliados de Cambiemos piensan sus estrategias electorales y definen los exponentes que integrarán las listas para octubre próximo, hay otros dos espacios políticos que -al menos por ahora- concentras de manera exclusiva sus esfuerzos mirando ya el 2019. Las elecciones municipales en la ciudad de Córdoba son el primer punto en común que existe hoy entre Olga Riutort y Tomás Méndez. Aunque no el único.

Ambos dirigentes capitalinos reconocen que jugar en los comicios de medio término no les resulta trascendental para cumplir su verdadero objetivo que es pelearle al radicalismo la sucesión del Palacio 6 de Julio. En el caso del periodista y concejal, lo hará por segunda vez después de que su incursión en la vida política, allá por 2015, ubicara a su fuerza como la primera minoría en el Concejo Deliberante. Mientras que para Riutort será el tercer intento tras de la desafortunada alianza electoral que conformó junto al ex senador Luis Juez y que dejó a su espacio cuarto en la última elección municipal.

Pero como decíamos, la dirigente de la Fuerza de la Gente y el titular del Movimiento ADN comparten desde hace un tiempo algunos aspectos más que la aspiración a la Municipalidad de Córdoba. De hecho, ya existen reuniones informales entre ambos espacios políticos donde los dirigentes y sus equipos intercambian visiones y proyectos sobre la capital cordobesa. En la última, se la vio a Riutort junto al asesor y ex jefe de campaña de ADN, Álvaro Ruiz Moreno y al concejal David Urreta.

Si bien desde ambos lados aclaran que estos encuentros informales hoy no se traducen en una alianza política, tampoco ocultan la buena sintonía que existe entre ambos sectores. A este medio, Ruiz Moreno dijo que las reuniones con Riutort son parte de la ronda de consultas que se realizan con “distintos sectores” con el propósito de “pensar la ciudad para los próximos años”. Señaló además que con la ex concejala existen “afinidades conceptuales” sobre ciertos aspectos y temas de la capital cordobesa.

Pero como en política la ingenuidad no existe, difícilmente esta foto resista un análisis en términos electorales. En este caso el factor tiempo es favorable para los ensayos políticos.

Buena imagen

Desde ambos espacios políticos sostienen que tanto Méndez como Riutort se ubican entre los dirigentes capitalinos con mejor imagen y buena intención de voto; justamente ese podría ser otro de los puntos que alimenta la teoría de un hipotético acuerdo.

En el caso particular de la ex secretaria General de la Gobernación, después de la derrota electoral del binomio que integró junto a Luis Juez en las elecciones municipales de 2015, afronta una diáspora en su espacio político. Quien durante muchos años fue su alfil y compañero de banca en el Concejo Deliberante, se presenta hoy como un posible contrincante más para 2019.

Su yerno Miguel Siciliano dijo que también será candidato a intendente y rompió politicamente. En ese quiebre arrastró también a su esposa, la concejal Victoria Flores, quien el año pasado dejó der la presidenta de la bancada riutorista en el recinto deliberativo. Desde el olguismo aseguran que ese golpe político ya fue superado y reiteran que Riutort conserva un buen caudal de votos por lo que será candidata una vez más.

Distinta es la situación del Movimiento ADN que, por el contrario, propone expanderse buscando sumar otros espacios a esa fuerza. Por ejemplo, consolida el diálogo con el Partido Socialista.