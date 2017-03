El mestrismo sostiene que es la “columna vertebral” de la UCR

El mestrismo afirmó su condición de “columna vertebral” del radicalismo cordobés, al cabo de una reunión provincial realizada ayer en los salones del Jockey Club. En el plenario, del que participaron las principales figuras de ese sector interno, se ratificó la conveniencia de sostener la alianza con el macrismo.

En el documento que se dio a conocer, dos definiciones caracterizan lo que piensa el mestrismo sobre el escenario político de Cambiemos. La primera: “Confluencia es la columna vertebral de la UCR de Córdoba”. La segunda: “La UCR es un socio principal de Cambiemos”.

Los mestristas reclaman encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales y tres lugares entre los primeros cuatro. Semejante hazaña no quedó expresada tal cual en el papel, pero sí la pretensión de que el principal beneficiado a la hora del reparto sea el grupo que lidera el intendente Ramón Mestre.

Confluencia pidió unidad, un mensaje dirigido a enfriar las especulaciones sobre internas abiertas cruzadas, es decir con radicales y mestristas en los dos lados.

El macrismo tiene claramente una mejor relación con Oscar Aguad, históricamente, y con Mario Negri, a partir del trabajo del diputado nacional en la defensa del gobierno nacional.

“El 2017 que parecía tan lejano ya llegó. Ya estamos en camino a las elecciones de medio término y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para lograr una única lista competitiva para la provincia de Córdoba que le devuelva el triunfo a Cambiemos. Somos los garantes de eso. Y para dar ese salto en la provincia de Córdoba no alcanza sólo con la Unión Cívica Radical. Esfuerzo, generosidad y conciencia de equipo lo harán posible”, afirma el documento.

El alineamiento en Cambiemos queda ratificado: “acompañamos al presidente Mauricio Macri, estamos dispuestos a fortalecer con acciones el espacio Cambiemos, para seguir dándole sustento al partido que gobierna nuestro país. Por eso, creemos fervientemente que tenemos que estar más juntos que nunca. La Argentina, hoy, es una puja de coaliciones. Y toda diferencia se hace pública. Por eso, nuestro rol es potenciar las coincidencias, los consensos para fortalecer el espacio gobernante, no para debilitarlo”.

Para Confluencia, el momento es propicio porque observan una notoria debilidad en el gobierno de Juan Schiaretti, cuya agenda se complicó en las últimas semanas.

“Aquí, después de 18 años, hace falta más que en ningún lugar un cambio. Un gobierno colapsado es lo que representa Unión por Córdoba. Su fachada se cae de a poquito cada día y se ve la trastienda de grandes problemas ocultados desde hace años”, sostiene.

Y enumera: “La seguridad está descontrolada. La salud es una falta de respeto. Falta de obras y lo que se hace con falta de transparencia. Son sólo una muestra de los grande déficits provinciales”.