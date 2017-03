UCR se sube a polémica por lago San Roque y dispara contra UpC

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

El problema de las algas en el lago San Roque trascendió ampliamente las fronteras de Villa Carlos Paz. Mientras los distintos resortes del Estado municipal y provincial buscan a contrarreloj soluciones después de que la situación llegara al punto extremo de que los vecinos debieran circular con barbijo por la ciudad, las derivaciones políticas se multiplican al calor de la misma polémica generada.

Es que en tiempos electorales, los temas que se imponen en la agenda pública difícilmente pasen inadvertidos para quienes están ávidos de sacar una tajada política. Esta vez los principales dardos apuntaron hacia la Provincia y su responsabilidad sobre la contaminación del San Roque. La UCR, a través del Comité Central, recogió el guante y disparó contra el gobierno de Unión por Córdoba (UpC). “Para UpC los centros turísticos solo deben tener casinos y salas de juego. Y hoteles fastuosos pagados por el estado. El cuidado de la salud y del medio ambiente no parecen ser una prioridad”, apuntaron desde el Comité Provincia.

Entanto desde el Panal buscaron bajarle el tono político al problema y la respuesta que dieron fue técnica. El Secretario de Recursos Hídricos de Córdoba, Edgar Castelló, anticipó que la Provincia acompañará al municipio de Carlos Paz en las gestiones ante el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para acelerar la obra de redes cloacales por un monto de 200 millones de pesos como principal solución al problema de las algas.

Por su parte, el presidente del bloque del radicalismo en la Legislatura, Orlando Arduh, también se subió a la polémica apuntando a las responsabilidades políticas. “El lago San Roque desnuda el relato de Schiaretti: por un lado promociona la construcción de un puente que cruzaría el lago por un costo que (en su primera etapa de ejecución rondaría los $650 millones de pesos), contra lo que significa la inversión que requiere el saneamiento del San Roque por una estimado de $300 millones”, dijo el referente de Cambiemos en Córdoba. Luego recordó que el año pasado su espacio presentó en la Unicameral un pedido de informes solicitando a la administración provincial que especifique sobre el estado y la capacidad de embalse de todos los diques de la provincia, inclusive el San Roque. “Nunca tuvimos respuesta oficial. La omisión es también una decisión política. El cuidado del agua y del medio ambiente deben ser una política de Estado”, agregó.

Acusaciones cruzadas

En paralelo, el intendente de Carlos Paz Esteban Avilés cargó las tintas directamente sobre su antecesor Carlos Felpeto a quien acusó de no haber concluido las obras necesarias en la ciudad para evitar la multiplicación de los problemas. El jefe comunal dijo que la gestión del ex legislador provincial se cobraron las obras por cloacas “que nunca se hicieron”, y recordó que actualmente sólo el 30 por ciento de la ciudad está conectada a ese servicio.

La respuesta de Felpeto no se hizo esperar. El ex intendente salió con los tapones de punta contra su sucesor en el municipio carlospacense: “Él (Avilés) en su acusación dice que habría que preguntarme a mí qué se hizo con los dineros públicos; han sido invertidos en las obras necesarias para hacer las cloacas y redes en Villa Carlos Paz, está en los papeles. Después de seis años acordarse de eso me parece medio infantil”.

Denuncia penal

El abogado Carlos Nayi presentará hoy una denuncia contra el Municipio, la Provincia y la Nación por la situación del lago San Roque. “Como abogado tengo una función social y una obligación por eso hago yo la denuncia aunque debieron haber actuado los fiscales de oficio”, dijo.

Operativo

Funcionarios y operarios de distintas reparticiones provinciales arribaron ayer a Carlos Paz para desarrollar un operativo de limpieza de las algas del lago San Roque y el río San Antonio. También trabajaron efectivos del CEP y del Ejército.

Viaje a Buenos Aires

El secretario de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio de Carlos Paz, Horacio Pedrone, viajará hoy junto al ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, Fabián López, para reunirse con autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).