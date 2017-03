Tapia en “Asunción”, Tinelli perseguido

Por Federico Jelic

El fútbol argentino da síntomas de empezar a acomodarse lentamente, suavecito, después de la guerra, aunque tampoco eso pueda dar garantías de una construcción o renovación general. Pero por algo se empieza. Mientras los de adentro ya hicieron el pacto de no agresión en función de evitar sanciones de FIFA, desde ese mismo organismo otro argentino se encarga de boicotear las planificaciones.

Para que sea claro: Claudio Tapia ya sabe que será presidente de AFA, será proclamado hoy en la Asamblea Ordinaria, después de la famosa lista de consenso entre opositores y detractores, pero hay un cargo que molesta a Diego Maradona, emblema nacional argentino y hoy cumpliendo funciones como embajador de la FIFA: no lo quiere a Marcelo Tinelli al frente de la secretaría de los seleccionados nacionales.

Con ese panorama, ya la nueva estructura arrancará su ciclo con una posible baja o mejor dicho, con un dilema que le puede traer consecuencias, por las influencias y ascendencia que tiene el astro mundial en las altas esferas. Pero claro, ningún ciclo en AFA podía empezar con tanta nitidez después de tanta miseria. Era obvio.

Chiqui en Paraguay

La visita de “Chiqui” Tapia no se hizo desear para nada a la sede de CONMEBOL, en Paraguay, donde fue a hacer lobby sabiendo que en AFA no habría elecciones y que su candidatura era la única en el contexto de las futuras autoridades. No perdió tiempo y fue a “marcar tarjeta”, a Asunción, para confirmar su “asunción” al frente del fútbol argentino. Valga la redundancia.

En la foto se lo pudo ver al actual titular de Barracas Central abrazado a Alejandro Domínguez, mandamás del ente madre del fútbol sudamericano. Según trascendió, hablaron por un espacio superior a tres horas sobre diversos temas institucionales y deportivos. También valió como un visto bueno del ente organizador hacia Tapia, en la antesala de su proclamación de hoy.

“Lindo recibimiento y gran reunión”, puso el “Chiqui” en su cuenta de la red social Twitter, mientras posaba sonriente con el paraguayo. Haciendo política. Y está claro que eso tuvo que ver con el examen de idoneidad al que se sometió el propio Tapia, en pos de que FIFA lo legitime como candidato y como presidente en AFA. Vale destacar que este punto del nuevo estatuto generó algunas controversias, de las cuales tuvo que intervenir el propio Gianni Infantino, máxima autoridad del fútbol mundial, de manera admonitoria.

La semana pasada, Tapia, con el apoyo de Daniel Angelici (Boca Juniors), Hugo Moyano (Independiente) y Guillermo Raed (presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y del club Mitre de dicha provincia), candidatos a vicepresidente, envió una documentación con los requisitos solicitados por la CONMEBOL. En las últimas horas se conocieron los resultados y los veredictos finales, tanto para las autorizaciones o inhibiciones por parte del Comité de Ética e Idoneidad de cada uno, requeridos en el artículo 87 del nuevo estatuto.

Cargos inconclusos

Usted leyó bien: figura Moyano y Raed en las vicepresidencias, y no el titular de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, quien en marco de la unidad y el consenso, iba a ocupar ese cargo. ¿Qué pasó entre medio que al final el hombre “Millonario” no figura ni de vocal ni de consonante? Nadie supo oficialmente qué ocurrió tras ese pacto, la cuestión es que D’Onofrio no estará entre las autoridades formales de AFA, y tampoco hizo declaraciones polémicas, sin aspaviento. Códigos de caballeros. Pero, por lo bajo, se rumorea que tendrá un puesto de consideración poderosa en la tan mentada Superliga, una vez que asuman Fox y Turner como propietarios de los derechos de TV del fútbol argentino.

En dicha Superliga, sigue sonando fuerte que Marcelo Tinelli, vice de San Lorenzo, sea la cara visible. Al frente de todo, en las decisiones y el reparto, el conductor de TV sumará preponderancia y exposición. Y eso que también estará en simultáneo al frente de las selecciones nacionales, salvo que prospere el ruego de Maradona. Sus amenazas son cada vez más frecuentes, y evidentemente, se puso en pie de guerra contra Tinelli.

Maradona no cesa el fuego

Ya la semana pasada había cuestionado públicamente la designación por parte de Tapia y compañía de poner a Tinelli en la dirección de las selecciones nacionales. El propio vice de San Lorenzo había ya tomado cartas en el asunto: si hasta se reunió con el astro de Barcelona en privado en la previa del duelo ante Chile, situación que cayó mal tanto en los “Tapia’s Boys” como en el propio Diego.

Entonces, preso de su impulsividad desmesurada, Maradona prometió renunciar a su cargo en FIFA si Tinelli no da un paso al costado esta semana. “Llamé a Infantino y le dije que renunciaba porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Si esto sigue, yo ya le presenté la renuncia a Infantino. Por ahí le doy hasta el partido ante Bolivia, pero no creo, porque yo quiero que antes del partido se vaya”, exclamó, a modo de ultimátum.

Las internas no suman y Maradona es un abonado a ellas. Su encono personal con el “Cabezón” no tiene límites y ahora no solo hace pesar su condición de ídolo sino también su rol de protección para Argentina, dentro del papel que le otorgaron del organismo madre del fútbol en el planeta.

¿Cuál es el motivo del cortocircuito? Desde lo mediático hasta algunas cuestiones personales con apariciones públicas de la ex de Maradona, Verónica Ojeda, en el programa “Showmatch”. Todo mezclado.

Pero parece mentira. Todavía no nació la nueva gestión en AFA y ya hay inconvenientes. En este caso, provocado por los de afuera. ¿La opinión de Maradona es vinculante desde afuera con lo que pasa adentro? La Comisión Normalizadora que encabeza Armando Pérez tampoco mostró oposición a la designación de Marcelo Tinelli, así que no está del todo claro si prosperará el enojo del Diez.

Tapia sabe que no debe dejar afuera del tablero al vice del “Ciclón”, a pesar de que lo mira con algo de recelo. Así es el mundillo en la calle Viamonte, los problemas de ego nunca desaparecen. Una pena que los que pagan las consecuencias sean los clubes y no sus dirigentes.