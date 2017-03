Passerini eleva la “intensidad”: Cambiemos tiene un “relato”

El legislador delasotista Daniel Passerini subió la “intensidad” de la oposición del peronismo cordobés al gobierno de Mauricio Macri, al sostener que desde la Casa Rosada están elaborando un “nuevo relato”. Hace unos días trascendió que José Manuel de la Sota mandaba a la dirigencia del PJ a realizar una campaña de “alta intensidad” contra el gobierno nacional, a diferencia de Juan Schiaretti que prefiere otra de “baja intensidad”.

En una entrevista a la FM Nuestra Radio, el delasotista Passerini cargó contra el gobierno de Cambiemos despojado de la diplomacia schiarettista.

“El gobierno nacional está empeñado en imponer buenas noticias con indicadores que no se sienten en el bolsillo de la gente, mucho menos en el de los trabajadores, con incertidumbre laboral, suspensiones y despidos”, acusó.

Por ello, sostuvo que “lo más importante frente a estas elecciones es establecer una postura clara de que el peronismo de Córdoba no acuerda con lo que está haciendo el gobierno nacional en materia económica y sobre todo en el rumbo que se le quiere dar a este nuevo relato”.

“Debemos recuperar empleo y salarios de manera urgente”, reclamó.

Passerini consideró que en poco tiempo más comenzarán con firmeza las discusiones en torno al armado de la lista de candidatos a diputados nacionales.

“En el mes de abril se van a empezar a dar discusiones al respecto”, precisó.

Desde ya, apostó porque el ex gobernador De la Sota encabece la boleta de Unión por Córdoba, algo que el principal interesado mantiene en suspenso oficialmente, aunque envía señales de estar dispuesto a ello para tonificar sus aspiraciones presidenciales para el 2019.

“Todos sabemos en el peronismo de Córdoba que tenemos el mejor candidato, es José Manuel De la Sota, siempre y cuando él tenga la voluntad de serlo”, analizó.

“En ese sentido –dijo-, vamos a respetar los tiempos. Claramente eso resolvería gran parte de la discusión”.

En relación con la unidad del peronismo de Córdoba, expresó que “la decisión del Partido Justicialista es enfrentar esta elección como Unión por Córdoba, en una clara estrategia provincial”.

“En ese marco -agregó-, ya hay muchos dirigentes que no participaban de nuestro espacio en años anteriores, que en términos concretos se integraron a Unión por Córdoba, en la Legislatura, en el Bloque de Intendentes, también en algunos espacios políticos que participan de la discusión desde el peronismo”.

“En la próxima elección, defenderemos nuestra gestión provincial y plantearemos nuestro punto de vista del escenario nacional”, anticipó.

Candidato

Passerini admitió que pretende acompañar a De la Sota en la lista de candidatos de Unión por Córdoba.

“Me gustaría ser candidato a diputado. Quiero participar de la discusión nacional. Ésta es una coyuntura importante”, manifestó.

Para el actual legislador provincial, “algunos funcionarios nacionales sólo miran la realidad con el espejo retrovisor, mientras nos estamos chocando con lo que tenemos adelante”.

“Hoy el oficialismo nacional, para disimular las enormes contradicciones que tienen los partidos que lo componen, busca mirar hacia el pasado, en lugar de buscar soluciones a los graves conflictos que como argentinos soportamos”, cuestionó.