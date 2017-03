Losano reivindica purismo PRO (golpe a dirigencia)

A pesar de intentar transmitir hacia la sociedad una imagen de armonía interna que la diferencia de lo que ellos denominan “la vieja política”, la filial cordobesa del Pro vive en una agitada vida interna, no exenta de grescas fraternales.

En añadidura, la sección vernácula del partido amarillo presenta entre sus integrantes un crisol de procedencias políticas: desde exucedeístas, hasta puristas de la “nueva política, pasando por experonistas y exjuecistas. Estas características resultan, no en pocas oportunidades, en ejes ordenadores de las disputas internas.

Así parece interpretarlo el concejal cordobés Abelardo Losano, que con un estridente comunicado, intentó ayer dejar en claro su identidad: macrista puro. Así, el edil proísta se despegó de las versiones que lo asociaban tanto al peronismo como a la vieja Ucedé.

Dime de dónde vienes…

El partido Pro ha tenido en la provincia mediterránea una existencia, en términos temporales, más cortaque en otros distritos del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su cuna.

Asimismo, su participación electoral en los cuartos oscuros cordobeses ha sido acotada. Su debut se produjo al competir por bancas en la Cámara de Diputados en el 2013, obteniendo un escaño para Héctor “La Coneja” Baldassi, un auténtico referente de los “famosos Pro”, que saltaron de otros ámbitos (deportivo, cultural, empresario, entre otros) a la política partidaria.

Posteriormente, en el turno electoral de 2015, consiguieron ampliar su presencia de la mano de la alianza conformada con el radicalismo y, en algunos casos, con el juecismo. La alquimia rindió sus frutos en los comicios nacionales (dos bancas en Diputados y una en el Senado), en la Provincia (tres escaños en la Unicameral), y en las elecciones municipales (obtuvieron la viceintendencia y dos concejales).

Este crecimiento en representación y poder real arrastró consigo el nivel de conflictividad interna, pasando de ser una organización de conformación unitaria a visibilizar las distintas vertientes políticas que contiene.

Uno de los grupos fundadores está conformado por dirigentes importados del ucedeísmo, movimiento que tuvo su auge y caída durante la intendencia de Germán Kammerath. Tras dicha experiencia fallida, estos permanecieron algunos años fuera de juego para luego reinsertarse en el tablero político a través del macrismo.

Entre otros, la legisladora Soher El Sukaria, la senadora Laura Rodríguez Machado y el diputado Nicolás Massot se enmarcan en conjunto.

Por otra parte, algunos dirigentes del justicialismo cordobés supieron sumarse a las huestes amarillas en los últimos años. Éste es el caso del diputado nacional Javier Pretto, quien firmó el libro de pases cuando ejercía como legislador provincial. De manera similar, referentes juecistas también saltaron al partido macrista, como el intendente de Jesús María, Gabriel Frizza.

Finalmente, otro conjunto reafirma su identidad en el purismo Pro. Es el caso de muchos “famosos”, como Baldassi, el viceintendente cordobés, Felipe Lábaque, y el alcalde de Villa Allende, Eduardo “Gato” Romero.

Losano, el purista

El macristaLosano forma parte, junto al también amarrillo Aníbal de Seta, de la mayoría oficialista que en Concejo Deliberante conforman el radicalismo y el Pro. Ellos son los únicos representantes del proísmo en el bloque.

En semanas recientes, desde el entorno de Losano dejaron trascender aspiraciones del concejal para suceder al intendente Ramón Mestre en 2019. El temprano anuncio hizo correr comentarios, tanto favorables como críticos, hacia el edil dentro de su partido.

Asimismo, fue tras conocerse dicha información que se viralizaron en las redes sociales fotos de pintadas en la vía pública que, además de impulsar a Losano, llevaban la firma de la organización peronista JP Evita. Esto hizo estallar comentarios de todo tipo, puesto que la versión cordobesa de Cambiemos no ha contenido ni evaluado la participación de peronistas en su seno.

Según explicaron en dicho momento desde el “losanismo”, las pintadas se debían a la fluida relación que el contador macrista mantiene con varias agrupaciones peronistas, como la Hugo del Carril, Dr. Juan Carlos Ávalos, 17 de Octubre, Evita Vive y Ateneo Las 20 Verdades Peronistas, entre otras.

Ayer, el propio Losano dio a conocer un comunicado tajante, titulado “Ni peronista, ni de la Ucedé. De Cambiemos y PRO puro”. En el mismo, el concejal aclara que desde su tarea legislativa logró “el apoyo voluntario y desinteresado de diferentes organizaciones barriales, fundaciones, centros vecinales y agrupaciones políticas que conviven en los barrios en los que trabajamos”.

Sin embargo, Losano reivindicó su purismo, aclarando: “este apoyo, con el cual me siento profundamente halagado, lejos de alejarme de mis raíces partidarias, me arraiga aún más al partido que me trajo a la política, el PRO – Propuesta republicana”, asegurando que su partido “se construyó con diálogo, respeto a la diversidad de opiniones y consensos”.

Además de dejar en claro su afinidad con el macrismo “ortodoxo” y disuadir cualquier versión que lo relacionara al peronismo cordobés, el estridente título del comunicado fue un golpe por elevación a los principales referentes del PRO local. La llamada de atención del concejal promete traer cola en el partido amarillo, especialmente en la largada de la discusión de candidaturas de diputados.