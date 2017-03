Sin diálogo, UEPC apunta a paritaria santafesina

Córdoba y Santa Fe son dos provincias gemelas. Su composición económica tiene múltiples coincidencias y los salarios en una y otra administración guardan cierta relación, aunque en este punto esta provincia acredita una leve ventaja. No obstante, aunque las comparaciones son siempre odiosas, no pueden dejar de hacerse.

En función de estas similitudes estructurales, la UEPC sigue muy atentamente lo que ocurre en Santa Fe, donde el gobierno del socialista Miguel Lifschitz pateó el tablero nacional y ofreció a los docentes una de las mejores propuestas salariales de todo el país: 25 por ciento, cinco puntos por encima de la frontera que marcó la Casa Rosada para los aumentos y emulando al convenio que lograron los bancarios, aunque sin tantos complementos.

Se trata de una oferta en tres tramos, con el acento en la segunda cuota. El ministerio de Educación santafesino informó que la propuesta contempla un 4 por ciento retroactivo para febrero, un 13 por ciento en marzo y otro 7 por ciento en julio. Además cuenta con una cláusula gatillo para actualizar el salario en caso que se dispare la inflación. Es prácticamente la base de lo que aceptaron los trabajadores estatales de la provincia vecina.

Para los docentes santafesinos nucleados en Amsafe (homólogo de la UEPC) que ayer se reunieron con las autoridades de esa provincia, la propuesta no cubre la pérdida salarial del año anterior, pero aseguraron que la someterán a las bases. Además reclaman por el reintegro de los descuentos tras los días de paro (que en Santa Fe fue uno más que en Córdoba, siete en total). Una demanda también de la UEPC, que está a punto de judicializarla bajo el patrocinio del abogado Jorge Sappia.

La cúpula directiva del gremio cordobés que encabeza Juan Monserrat subraya el porcentaje que ofreció Santa Fe como el horizonte para Córdoba. Es, precisamente, el acuerdo que están buscando concretar en la Provincia y que causa cierta molestia en el Centro Cívico.

La sintonía de Juan Schiaretti –ahora de vacaciones- con la Casa Rosada le impide a la provincia salirse de los tácitos acuerdos políticos para mantener encauzada la inflación; objetivo primordial de Balcarse 50. Inclusive fue el gobernador mismo quien que se puso al frente de la liga de mandatarios provinciales para fijar un techo a la paritaria. Lifschitz, que debe hacer frente a la fractura del Frente Progresista, no depende de estos compromisos.

Hasta ahora sólo diez provincias lograron contener el conflicto docente, algunas mediante acuerdos y otras a través de decretos, la última fue Tierra del Fuego. Sin embargo, los distritos más grandes siguen con el ciclo lectivo alterado. En provincia de Buenos Aires, la negocaición con el gremio que comanda Roberto Baradel amanece complicada para María Eugenia Vidal, que inclusive subió un punto a su oferta incial de 18 puntos.

El conflicto docente en Córdoba parece haber entrado en un callejón sin salida. La UEPC se rehúsa a aceptar la propuesta del 19,5 por ciento, mientras que la Provincia se empeña en quitarle el ingrediente porcentual y asegura que la ecuación de su oferta es la inflación más un punto y medio. El problema radica en cómo se mide la inflación si a través del IPC o de un promedio de indicadores estatales y privados.

La deudas del 2015 y 2016 es el otro componente que inquieta a los docentes. Quieren que se cumpla. La cúpula de la UEPC no puede llevar una propuesta a la asamblea provincial que no contemple estos pendientes. No puede poner en juego su legitimidad en contexto de enfrentamiento con el Panal

Ayer, el gremio emitió un duro comunicado contra la Provincia. Aseguró que no los llamaron en los últimos días a discutir la paritaria y que cortaron el canal de diálogo.