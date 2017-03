Legislativas: Vigo levanta perfil y da señales hacia adentro del PJ

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

En la previa al comienzo de las negociaciones políticas con miras a las elecciones de medio término, el gobernador Juan Schiaretti y su esposa Alejandra Vigo, se tomaron una semana de vacaciones y viajaron rumbo a Brasil. Antes, la secretaria de Equidad y Empleo de Córdoba se encargó de movilizar al peronismo capitalino levantando su perfil y ratificando su liderazgo en el territorio.

Si bien en el acto que tuvo lugar días atrás en la sede del sindicato de Luz y Fuerza no se escucharon definiciones respecto a las candidaturas, ante unos 800 dirigentes y militantes la funcionaria destacó la importancia de ganar las legislativas en Córdoba y dio claras señales hacia adentro del PJ respecto a la posibilidad de integrar la boleta de Unión por Córdoba. “Este año tenemos elecciones bisagras y van a determinar el futuro de Córdoba”, dijo la sanjuanina, quien hasta ahora había mantenido un bajo perfil en torno a la cuestión electoral.

Es que mientras el ex gobernador José Manuel de la Sota resuelve si encabezará o no la boleta (ya comenzó a tener reuniones con dirigentes del interior) y siendo el actual vicegobernador Martín Llaryora el plan B que tiene Unión por Córdoba ante una eventual negativa del ex mandatario provincial, dentro del peronismo se baraja casi como número puesto que la esposa del gobernador será quien se ubique en el segundo casillero de la lista. La teoría tiene lógica en el marco de las negociaciones que, en cada elección, mantiene el delasotismo y schiarettismo.

En el entorno del gobernador repiten que la lista se conformará “con los mejores exponentes” que tiene el PJ para enfrentar a la versión local del Cambiemos. Es que los peronistas están convencidos que la campaña de la coalición amarilla incluirá al propio presidente Mauricio Macri pisando cuantas veces pueda suelo cordobés, distrito que le dio la victoria nacional. Y a rigor de verdad la especulación cobra sentido a juzgar por la fuerte presencia de funcionarios de primera línea que visitan la provincia mediterránea en el marco de diversos anuncios nacionales.

Por su función como secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Vigo tiene un alto protagonismo dentro de la gestión provincial. Su área es clave, desde allí se entregan subsidios y se ejecutan planes y programas sociales que son medulares para la administración de Schiaretti, como el Primer Paso, Córdoba con Ellas, Salas Cunas, Banco de la Gente, entre otros.

Y justamente la promoción de esos programas y de las acciones sociales de la Provincia serán parte de la plataforma de campaña que pretende desarrollar el oficialismo con miras a octubre, desalentando la promesa de “una campaña de alta intensidad” contra Macri que hizo hace algunas semanas el ex gobernador De la Sota ante los suyos.

Por eso, durante el plenario que tuvo como objetivo formal convocar orgánicamente al PJ Capital a marchar el 24 de marzo, Vigo repasó y destacó los principales programas que impulsa desde su área, muchos de ellos centrados en la mujer.

Con el foco en la ciudad

Durante el plenario, el gobernador Schiaretti hizo fuerte hincapié en el plan de obra pública que la Provincia desarrolla en la capital cordobesa. “Yo quiero que el peronismo de Córdoba le diga a los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba que es el gobierno provincial peronista el que está haciendo las obras para que tengan cloacas, y las obras ya empezaron. Es el gobierno provincial peronista el que está haciendo los gasoductos troncales para que 300 mil habitantes de la ciudad tengan gas natural. Es el gobierno provincial peronista el que está haciendo el cierre del anillo de la avenida Circunvalación que hace 50 años espera para concretarse”, dijo en un encendido discurso.