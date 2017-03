Las ideas no se matan, Bárbaro

Por Gonzalo Neidal

Este domingo que pasó, Clarín publica un extenso reportaje a Julio Bárbaro, un hombre con larga trayectoria en el peronismo. Estuvo en todos los gobiernos peronistas desde 1973 en adelante. Fue diputado en los años de Perón, funcionario de Menem, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Nadie podrá decirle nunca que no participó de los gobiernos de su partido. Rápidamente se cansa de los peronistas. Lo que no deja de ser un mérito apreciable.

En los últimos años, se lo tiene como un referente importante del peronismo. Su trayectoria ciertamente lo amerita. Él ha confesado su preferencia por el Perón que regresa desde España, se abraza con Balbín y dice que “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. El león herbívoro. El Perón que buscaba apaciguar el país después que alimentó a los Montoneros.

Bárbaro confiesa que votó por Macri y “lo volvería a hacer”. Pero ya le hizo la cruz a este gobierno. También a éste.

Requerido por el periodista acerca de los motivos de su disgusto, Bárbaro expresa sus ideas económicas en clave didáctica, para que la gente lo entienda, como suelen decir los periodistas sabios. Veamos.

“Macri no entiende dos cosas, dice Bárbaro. Él cree en la concentración económica, yo le he dicho que por cada Farmacity cierra una farmacia, es una familia de clase media que pasa a ser de clase baja: esa familia de clase media, dueña de una farmacia, que pasa a ser peón de farmacia. Eso es destruir la trama de la sociedad, pasa lo mismo con los supermercados y los almacenes de barrio”.

Y da otros ejemplos similares: que no debe haber más de tres licencias a nombre de un mismo taxista, etc. También se queja de los aumentos de tarifa y similares.

Bárbaro sabe que Farmacity y los supermercados preceden a Macri. Que recordemos, los supermercados existen desde mediados de los años sesenta. Luego se multiplicaron y, en cierto modo, modificaron la comercialización de los alimentos y otros bienes, que antes se canalizaba a través de las almacenes de barrio. Ahora éstas han quedado circunscritas a compras menores.

Ahora bien, la evolución de la comercialización va introduciendo modificaciones en nuestras vidas. Desplaza a unos e instala a otros. En el mismo reportaje Bárbaro cuenta que su padre era colchonero, una actividad que ya desapareció. El colchonero andaba de casa en casa restableciendo los colchones, que hace muchos años estaban rellenos de lana y con el paso de los años dejaban de ser mullidos. El colchonero cardaba la lana y rehacía el colchón dejándolo como nuevo. Vinieron los colchones de goma espuma y los de resortes. Ya no se ven colchones rellenos de lana. Suponemos que Bárbaro no se enojará con los fabricantes de los nuevos colchones, ni los acusará de imperialistas. Pero bien podría hacerlo, dados sus ideas económicas.

También han desaparecido los coches de plaza. Han sido reemplazados por los taxis. Se reservan apenas algunos para los turistas aunque nadie impedirá que un nostálgico como Bárbaro pueda utilizarlos, vestido de gala y con una flor en el ojal, tarareando “Amarraditos”.

Las ideas económicas de Julio Bárbaro nos hacen recordar a algunas apreciaciones escuchadas de boca de Eduardo Duhalde durante su breve paso por la presidencia. Consultado por los problemas que la tecnología ocasionaba al desplazar mano de obra, Duhalde dijo que él, cuando era gobernador de Buenos Aires, lo solucionaba muy fácil: si había que cavar una zanja él la encomendaba a obreros munidos de pico y pala, nunca a una máquina. De ese modo, dijo, consumía más mano de obra. Impresionante. Ni Keynes lo hubiera pensado mejor.

Habrá que medir al gobierno de Macri por la cantidad de Farmacity que cierren y sean reemplazadas por farmacias de barrio. Lo de los supermercados se complica un poco más. Es probable que si a un almacenero le va bien, amplíe su local un poco. Si le sigue yendo bien, comprará el terreno de al lado para ampliarse un poco más. Y si aún le va bien… bueno… quizá ya le convenga poner un supermercado, para fastidio de Don Julio Bárbaro.

Volvemos al título de la nota: a Bárbaro se le hace complicado cambiar sus ideas. Es que se ha tomado muy en serio aquella consigna que Sarmiento estampó en una piedra. Pensó que el sanjuanino se la había destinado.