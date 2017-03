Ex ministro delasotista contra descuentos por paro

El conflicto docente es una fuente inagotable de opiniones que no siempre se condicen con el enrolamiento político de quien las emite. El actual concejal por Unión por Córdoba, Adrián Brito, apoyó explícitamente la posición del sindicato docente en la polémica que mantiene con el gobierno provincial.

Las conversaciones entre los negociadores oficiales y los dirigentes sindicales están interrumpidas luego de que estos últimos decidieran no asistir a ninguna convocatoria mientras no se modifique la definición de descontar los días no trabajados a los docentes que se hayan adherido a las medidas de fuerza.

Walter Grahovac, ministro de educación provincial, viene manteniéndose firme este punto desde el inicio del plan de lucha docente. Desde la provincia se manejan cifras oficiales de acatamiento que van desde el 45% en los primeros días de paro hasta el 20% en las últimas jornadas.

“El que no trabaja no cobra” sostuvo el titular de la cartera educativa en días pasados y el propio gobernador de la provincia apoyó sus afirmaciones. La posición del Panal parece irreductible en este punto y se mantiene desde el inicio de la gestión. El año pasado, fueron descontados los días de huelga que realizó la UEPC en reclamo de una reapertura de la paritaria firmada en marzo.

Según Grahovac, es su obligación aplicar estos descuentos ya que están amparados por la normativa vigente. “Simplemente aplicamos la ley. Reconocemos el derecho a huelga, pero también la libertad que tienen los trabajadores de adherir o no, y la decisión del Gobierno de no pagar los días no trabajados”, afirmó tajante.

Luego de la llamada Marcha Federal Educativa, el gremio endureció su posición y presentó un recurso judicial argumentando la ilegalidad de la medida del gobierno provincial. La estrategia fue similar a la adoptada por sus colegas de la provincia de Buenos Aires que también acudieron a los juzgados contra María Eugenia Vidal.

En este contexto, Adrián Brito se encolumnó detrás de la posición de la dirigencia de la UEPC. El actual concejal de Unión por Córdoba afirmó a Cadena 3 que “cuando ellos dicen que no se les puede descontar el día del paro no es porque hay un conflicto de intereses sino porque hubo un incumplimiento de la patronal” en referencia a los argumentos de los gremialistas.

Brito proviene de la militancia sindical, fue y secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y legislador por el justicialismo cordobés. Fue designado ministro de trabajo por José Manuel de la Sota en el año 2013 cuando renunció el referente de SMATA Omar Dragún.

Su lectura de la situación coincide con la del abogado patrocinante del sindicato docente, el dirigente radical y también ex ministro de trabajo, Jorge Sappia.

Según este análisis, los paros convocados por la UEPC no se motivaron en el reclamo salarial para este año sino en el incumplimiento por parte de la provincia en el sentido de acreditar los montos correspondientes al blanqueo de la asignación por material didáctico y los incrementos por categoría.

En este caso, sostienen tanto Brito como los gremialistas, no corresponde el descuento por los días de paro. La afirmación es polémica ya que los propios dirigentes gremiales argumentaron, en su momento, que la medida de fuerza se realizaba en reclamo por la paritaria nacional y el rechazo a lo que entendían como un techo en la negociación paritaria.

En el mismo sentido, Brito se manifestó de acuerdo con la estrategia sindical de judicializar el conflicto. “Creo que esto es judiciable en el momento que se entró a un territorio en el que el Estado es parte de la discusión” afirmó en declaraciones radiales.

Por otra parte, dijo estar preocupado por la falta de iniciativa para resolver la situación. En ese sentido, recordó que, durante su gestión como ministro, apeló al laudo de un mediador para encauzar un conflicto con AOITA y recomendó esa vía a las autoridades provinciales.