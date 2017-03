En defensa de la educación pública

Por Daniel Gentile

¿Qué extraño designio hace que gente que vive de la educación pública se empecine en destruir su fuente de trabajo?

Ha quedado transparentado que muchas veces los conflictos de los gremios docentes no están motorizados, básicamente, por reivindicaciones salariales. Están torpemente ideologizados. Lo puso en palabras el secretario general de Conadu, cuando declaró que quieren que al gobierno le vaya mal. Todos tienen derecho a profesar ideas e incluso ideologías (que son algo así como las cárceles de las ideas), pero un maestro debe saber que sus alumnos lo están viendo y escuchando, no solamente en el aula. Los ingleses, refiriéndose al cerebro de los niños dicen: “Wax to receive, marble to retain.” (Cera para recibir, mármol para retener). Esas blandas y dóciles mentes infantiles no merecen que un docente, que no ejerce el suministro de conocimientos sino, esencialmente, el magisterio de la presencia, se muestre públicamente como un energúmeno dispuesto a imponer a palos su escala de valores con el pretexto de un reclamo salarial, aunque éste sea justo.

Escucho el discurso de esos gremialistas docentes, y me cuesta imaginarlos formando niños y adolescentes.

¿Habrá alguna relación causa-efecto entre la calidad de estos maestros y los textos que a menudo se leen en las redes sociales, que parecen escritos por delincuentes de la sintaxis y la ortografía?

Pero hay cosas todavía peores. Con una sensación de incredulidad, casi de irrealidad, nos hemos enterado de que en una escuela de la localidad de La Cumbre, unos cuantos pobres chicos fueron utilizados como objeto y herramienta del más burdo adoctrinamiento. Como parte de los actos por el “día de la memoria”, los hicieron escenificar el ajusticiamiento de presos políticos a manos de militares. Unos, con armas de juguete, eran los verdugos, y otros arrodillados y con los ojos vendados, los ejecutados. Los verdugos parecían disfrutar del rol que se les asignó. Además, aparentemente la historia que se les inyecta comienza el 24 de marzo de 1976, o sea que se trata de una historia parcializada, mutilada, y por lo tanto adulterada. Como el hecho ocurrió en la plaza del pueblo, el intendente algo tiene que ver. Sin embargo, el jefe comunal minimizó el episodio, casi lo banalizó. Dijo algo así como que “se puede o no estar de acuerdo” con la teatralización que se les hizo ejecutar a los niños. ¿Es que da lo mismo estar o no estar de acuerdo?¿Alguien puede en su sano juicio aprobar semejante barbaridad?

Esa escena remite, inexorablemente, a los centros de adoctrinamiento del nazismo de Hitler, del fascismo de Mussolini, y de los comunismos de Stalin y Mao o la Cuba de los Castro y Guevara.

Después de ver estas cosas, después de ver y escuchar a los gremialistas docentes, ¿cuántos padres querrán enviar a sus hijos a la escuela pública?

No basta con que la escuela pública sea gratuita. Debe ser buena e incontaminada. Sus maestros deben tener probada aptitud académica y moral. Y el Estado debe controlar que esos requisitos se cumplan. No sólo no lo hace, sino que convalida el envenamiento ideológico de los alumnos. No tengo conocimiento, hasta ahora, de que el Ministerio de Educación haya intervenido de alguna manera por lo que ocurrió en La Cumbre.

Yo me eduqué en la escuela pública, y con mucho orgullo. Tengo los mejores recuerdos de la Escuela Santiago Derqui, donde cursé el primario. Siempre me pareció que la educación pública era un espacio de convivencia y de preparación para la democracia. Concurríamos el hijo del abogado, del médico, del comerciante, del portero del edificio vecino y del canillita de la esquina. No estoy arrojando al azar estas profesiones u oficios. Literalmente era así. No éramos iguales, salvo en derechos. Nunca se nos inculcó el igualitarismo como un valor.

Éramos compañeros y a veces amigos, y esa amistad se mantiene en algunos casos hasta hoy, cuando transitamos esta etapa de la vida que es casi la vejez. Recuerdo, como en un sueño, haber visto alguna vez los libros de lectura con el retrato del General y los textos que decían “Evita te ama”, pero como aquel régimen ya había caído, nunca nuestra escuela fue un ámbito de adoctrinamiento. Era la gloriosa escuela de Sarmiento, la escuela del Lugones liberal, que fue Inspector General de Enseñanza durante el gobierno de Roca. Era la escuela pública que hizo grande a la Argentina.

Lo que tenemos hoy no pasa de ser un mal prestado servicio de suministro de conocimientos, a cargo de agentes adoctrinadores.

Recuperar la buena educación pública es un imperativo para recuperar la república. Ese objetivo sólo puede alcanzarse con buenos maestros. Y fundamentalmente depurando a la escuela de todo vestigio de contaminación ideológica.